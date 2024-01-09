人民网迪拜1月9日电 （记者任皓宇、实习生闫梦、滕婧含）大合唱《保卫黄河》气势磅礴；太极武术《阴阳·乾坤》刚柔并济；舞蹈《挥扇仕女图》形神兼备……第十届阿联酋华侨华人春节联欢晚会1月7日在迪拜举行首次带妆彩排。1000余名演员齐聚一堂，为一周后呈现一场高品质演出进行最后准备。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，阿联酋华侨华人春晚是促进中华优秀传统文化海外传播、增强在阿华侨华人联络交流的重要平台，中国驻迪拜总领事馆愿同参演各方一道办好第十届华侨华人春晚，讲好中国故事，促进中阿文化交流。

阿联酋第十届华侨华人春晚总导演李冬霞表示，今年的晚会以中国农历龙年春节及中阿建交40周年为主题，包含传承五千年中华优秀传统文化、中国与共建“一带一路”国家文化交流等亮点，通过精彩纷呈的节目弘扬中华优秀传统文化。

阿联酋歌剧家法蒂玛·哈什米为此次春晚带来了中文独唱《不忘初心》。“这首歌曲的旋律和寓意都很美好。”哈什米说，“希望可以通过歌曲等形式吸引更多人关注中阿双方的文化，进一步促进中阿文化艺术交流合作。”

阿联酋旗袍协会秘书长史骄阳已连续多年参与阿联酋华侨华人春晚。“祖国更加繁荣富强，我们身处海外希望能通过自己的努力，向海外朋友讲好中国的文化故事。”史骄阳说。

来自美国洛杉矶的托马斯曾在中国工作生活数月。热爱中国文化的他几乎每周都参加由迪拜中华武术团举办的太极拳公益教学活动。此次春晚，他参与了《阴阳·乾坤》太极武术表演。“太极非常有趣，我希望可以通过这次春晚，让中国的朋友感受到世界对中华文化的喜爱。”托马斯说。

记者探访《阴阳·乾坤》武术表演团队。人民网实习生 滕婧含摄

据了解，阿联酋华侨华人春晚由旅阿华侨华人自行组织、筹办，影响力逐年提升。本届春晚将于1月14日在迪拜歌剧院举行，演出规模将再创新高。

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