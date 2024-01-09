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【世界说】民主满意度创新低、两党对立加剧、政治暴力恶化……美专家警告：美式民主正在瓦解

2024年01月09日08:54 | 来源：中国日报网
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中国日报网1月8日电 据美国《国会山报》网站5日报道，盖洛普公司（Gallup）5日公布的民调显示，只有28%的美国成年人对该国的民主现状感到满意，较2021年1月6日美国“国会山骚乱”事件发生后不久的35%的调查结果又有了明显的下降，创历史新低。

《国会山报》网站5日报道截图

《国会山报》网站5日报道截图

从不同的党派来看，对美国民主感到满意的民主党人比例为38%，高于共和党人的17%以及独立人士的27%。值得注意的是，自2021年该民调问题推出以来，这三个群体对美国民主的满意度均有程度不小的下降。

这项民调结果公布之时，正值“国会山骚乱”事件三周年之际，美国也迎来新的选举年。《国会山报》网站在6日的报道中再次提到，目前美国出现了一系列与民主状况有关的令人不安的迹象。

《国会山报》网站6日报道截图

《国会山报》网站6日报道截图

据报道，4日公布的《今日美国报》（USA TODAY）与萨福克大学（Suffolk University）联合进行的民调显示，超半数的特朗普支持者受到2020年总统大选“被操纵”说法的影响，对2024年大选结果的真实性没有信心。相比之下，81%的拜登支持者对即将到来的选举结果的准确性充满信心。

另外，根据《华盛顿邮报》与马里兰大学（Washington Post-UMD）1日公布的民调结果，1/4的美国人相信，美国联邦调查局（FBI）组织并支持了对国会大厦的袭击这一说法。

美联社5日在评论文章中指出，美国人在“谁对民主构成更大威胁”的问题上争论不休，或许这凸显出更加深层次的问题。哈佛大学教授丹尼尔·齐布拉特（Daniel Ziblatt）表示说：“当双方都开始将彼此说成是民主的威胁时，无论现实情况如何，都是民主正在瓦解的迹象。”

《今日美国报》的报道还提到，一些民调也显示，美国人对使用暴力达到政治目的持更为开放的态度。美国公众信仰研究所（Public Religion Research Institute）联合布鲁金斯学会（Brookings Institution）在去年10月进行的民调发现，越来越多的美国人赞同“爱国的美国人可能不得不诉诸暴力来拯救我们的国家”，比例从2021年的15%大幅增加到了23%。

（编译：高琳琳 编辑：妮思娜 韩鹤）

(责编：艾雯、崔译戈)

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