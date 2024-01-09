新华社北京1月8日电 世界卫生组织7日说，由于安全难以得到保证，已经连续12天无法将医疗物资运送至加沙地带北部。

世卫组织在社交媒体上说，先前计划向加沙地带北部奥达医院等5处医疗设施运送医疗物资，但由于无法得到安全保障，自去年12月26日以来已经4次取消运输计划。自“上次能够进入加沙地带北部以来”，世卫组织人员已连续12天无法进入那里。

1月7日，在加沙地带南部城市拉法，一名男孩坐在以军空袭后的废墟旁。新华社发（亚西尔·库迪摄）

德新社8日援引世卫组织说法报道，由于以色列军队密集轰炸，向加沙地带、尤其是加沙北部提供医疗援助变得“几乎不可能”。

世卫组织说，加沙北部大多数医院人手严重短缺，且伤病员因局势危险很难前往医疗设施。“没有适当的医疗救护，加沙民众所承受的痛苦每小时都在增加。”

据加沙地带卫生部门7日发布的数据，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过2.28万人死亡、5.8万余人受伤。其中，以军过去24小时的攻击造成113人死亡、250人受伤。（王逸君）

(责编：艾雯、崔译戈)