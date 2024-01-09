新华社北京1月8日电 美国国防情报局(DIA)一项最新秘密评估认为，在加沙地带冲突持续的情况下，以色列如果升级对黎巴嫩真主党的军事行动，将难以获胜。

兵力分散

《华盛顿邮报》7日援引两名美国知情官员的话披露这一评估结果。国防情报局未予置评。报道说，美国政府私下警告以色列不要对黎巴嫩真主党开战。

以色列本月1日宣布从加沙地带撤回5个旅数以千计兵力。一名上述美国官员说，以色列眼下可以腾出手来对黎巴嫩真主党用兵。另一名知情官员则说，从加沙撤回的地面部队经过休整和备战，可以部署到以色列北部，但以色列空军早已人困马乏。

这名官员说，以色列空军自去年10月以来持续轰炸加沙地带，超负荷运转，飞行员疲惫，战机需要维护修理。而且，以空军在黎巴嫩执行任务要比在加沙危险得多，缘由是在加沙的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）没有像样的防空武器。

一些美国官员担心，当前黎以边境冲突如果全面升级，惨烈程度将超过2006年以军与黎巴嫩真主党的大规模冲突。美国智库中东研究所黎巴嫩事务专家比拉勒·萨阿卜预计，一旦以色列与黎巴嫩真主党再次爆发激战，黎方伤亡人数可能达到30万至50万，而以色列北部地区民众将面临大规模疏散。

萨阿卜认为，真主党武装拥有的远程和精确制导武器远超哈马斯，届时可能前所未有地打击以色列腹地。真主党的盟友伊朗可能会动员整个中东地区的亲伊朗民兵组织袭击以色列，届时战事将不会局限于黎以之间，而美国最终会被拖下水。

另外，真主党武装无论人数还是装备、训练水平都比哈马斯强，早在2006年黎以冲突中就沉重打击了以军。新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带地面行动中多次遭哈马斯武装人员伏击，业已损失惨重。

黎巴嫩真主党自本轮巴以冲突爆发以来不断用火箭弹、反坦克导弹等打击以色列北部地区，策应哈马斯，迫使以方疏散约8万边境居民。以军则以空袭和炮击回击。一些美国官员私下抱怨，以军报复越来越咄咄逼人，甚至殃及由美国资助和训练、用于制衡真主党的黎巴嫩政府军。后者迄今遭以军打击至少34次，死伤多人。

1月7日，约旦国王阿卜杜拉二世（中右）在安曼会见到访的美国国务卿布林肯（中左）。新华社发（约旦王宫供图）

美国斡旋

美国国务卿安东尼·布林肯正在进行巴以最新冲突爆发以来第四次中东之行，定于8日访问以色列。美国务院发言人马修·米勒说，布林肯将与以方讨论“避免局势升级”的具体举措。

米勒说：“这场冲突蔓延到加沙以外不符合所有人的利益，不符合以色列的利益，也不符合地区和全世界的利益。”但《华盛顿邮报》指出，这一看法并没有得到以色列政府内部一致赞同。

美国政府4日派以色列裔外交官阿莫斯·霍赫施泰因前往特拉维夫，寻求以黎就缓解两国边境局势制订双边协议，包括边界划分。美国和法国官员还同黎巴嫩政府展开讨论。

在美国官员看来，黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉希望避免战事扩大。纳斯鲁拉5日在一场演说中誓言报复以色列对黎巴嫩的侵犯，同时暗示真主党可能愿意同以方就黎以边界划分展开谈判，前提是加沙地带停火止战。

只是，一些美国官员承认，只要以色列继续在加沙地带推进军事行动、杀害巴勒斯坦人，黎巴嫩真主党就不大可能同意与以方达成协议。

据《华盛顿邮报》报道，关于以色列总理本雅明·内塔尼亚胡是否有意通过谈判缓和以黎边境局势，美国政府内部存在分歧。一名官员说，内塔尼亚胡最近放狠话，声称要从“根本上改变”以黎边境安全局势，不过是为了迫使真主党让步。另一些人认为，哈马斯偷袭行动致以政府颜面尽失，如果加沙军事行动立即结束，内塔尼亚胡的政治生涯就会随之终结，因此他有动机扩大冲突。

哈马斯去年10月7日自加沙地带大规模偷袭以色列军民目标，以方说造成大约1200人死亡。以色列随即进入战争状态，轰炸并全面封锁加沙地带，继而发起地面进攻。加沙地带卫生部门7日说，以军行动迄今在加沙造成22835名巴勒斯坦人死亡。（胡若愚）

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