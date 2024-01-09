1月7日，巴勒斯坦人骑车经过加沙城的建筑废墟。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

新华社北京1月8日电 美国国务卿布林肯正在进行为期一周的中东之行，以确保中东的冲突“不会蔓延”。这是去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，布林肯第四次赴中东访问。

巴以冲突外溢效应不断扩大，国际社会强烈要求停火止战。而美国既向以色列输送武器，又在联合国力挺以色列。分析人士指出，美国立场如此尴尬，布林肯“灭火之旅”恐难取得预期成果。

行程紧凑 对话不易

布林肯4日再次开启中东之行，此行将访问土耳其、希腊、约旦、卡塔尔、阿联酋、沙特、以色列、约旦河西岸和埃及。用美联社的话说，此行日程紧凑而艰难。

布林肯5日晚抵达土耳其伊斯坦布尔。土耳其媒体称，他与土外长和总统见面后，双方没有发表任何联合声明。很显然，土耳其对美国持续向以色列输送武器，并在联合国力挺以色列的种种表现强烈不满。

据土耳其媒体报道，美国就巴以冲突的立场让土耳其政府和民众无法理解。土耳其总统埃尔多安曾多次在公开场合强烈谴责以色列的军事行动，致使土以关系急转直下。

1月7日，约旦国王阿卜杜拉二世（中右）在安曼会见到访的美国国务卿布林肯（中左）。新华社发（约旦王宫供图）

离开土耳其之后，布林肯急赴希腊、约旦和卡塔尔等国。

布林肯6日访问希腊时对媒体表示，由于各方视角、需求和要求各不相同，此次中东之行的多场对话并不容易。

约旦国王阿卜杜拉二世7日在会见布林肯时警告说，加沙冲突持续将带来灾难性后果，必须结束加沙地带的人道主义危机。同一天，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆会见布林肯时强调，必须尽快促成加沙地带停火，确保地区稳定与安全。

《华尔街日报》援引以色列前情报官员、特拉维夫大学巴勒斯坦研究论坛主任迈克尔·米尔施泰因的话报道，通过外交途径避免巴以冲突扩大化的窗口正在关闭，“布林肯此访可能是通过外交方式解决冲突的最后机会。当前，诉诸武力的可能性看上去比达成外交方案更大”。

立场尴尬 成果难期

美国媒体此前分析，布林肯此行主要目的是避免巴以冲突演变成更大范围冲突。美联社称，对美方而言，要避免巴以冲突外溢，最为关键的是遏制“受伊朗支持”的三方面势力，具体而言就是：遏制也门胡塞武装对红海商船的袭击，遏制黎巴嫩真主党对以色列的袭击，遏制伊拉克和叙利亚境内武装组织对当地美军人员及设施的袭击。

然而，布林肯在此次访问中立场十分尴尬。新一轮巴以冲突爆发以来，美国无视国际社会停火止战的呼声，纵容以色列在加沙的军事行动，引发国际社会尤其是广大阿拉伯国家和伊斯兰国家的强烈不满，很难说服地区国家全力配合美方行动。

此外，美国政府因地缘战略和国内政治利益需要，难以对以色列进行有效制约；面对伊拉克民兵武装、也门胡塞武装等势力，美国尽管动用军事手段进行打击，组建红海护航联盟，却很难对这些势力起到实质性的威慑作用。

过去一周，中东地区局势急剧恶化，各方冲突不断：哈马斯一名领导人在黎巴嫩遭无人机空袭身亡；黎巴嫩真主党与以色列在黎以边境交火不断；也门胡塞武装继续在红海水域袭击关联以色列的船只，美军出手击落从胡塞武装控制区域起飞的无人机；伊拉克、叙利亚境内一些武装组织对当地美军基地发动袭击，美方予以回击。

英国皇家国际问题研究所中东-北非项目主管萨纳姆·瓦基勒说，中东正处在巴以冲突蔓延扩散的迷雾之中，努力使局势降温的责任确实在美方。（记者：吴宝澍、宋盈、邓仙来、郭倩、王峰、汪强、何奕萍、陈刚；编辑：鲁豫、陈丹、王申、梁尚刚）

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