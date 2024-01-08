新华社达卡1月8日电（记者孙楠）据孟加拉国苏莫伊电视台8日报道，现任总理哈西娜领导的执政党人民联盟在国民议会选举中以明显优势获胜。哈西娜将连续第四次领导政府。

孟加拉国选举委员会首席选举专员卡齐·阿瓦勒8日表示，初步结果显示，在7日进行的第12届国民议会选举中，人民联盟已获得223个议会席位。

本届选举中，共有1970名候选人竞争议会300个席位中的299个。目前，选举委员会已公布298个议席的选举结果，另有一选区的结果将推迟公布。阿瓦勒表示，此次选举投票率约为41.8%。

据统计，目前人民联盟获得的议席约占国民议会全部议席的75%。

孟加拉国选举委员会此前宣布，因在一个选区有候选人去世，根据相关法律，该选区的选举暂停，空缺的一个议席将在晚些时候补选。

孟加拉国国民议会议员以直接选举形式在所属选区选出。议员可以是独立人士或属于某个政党，任期5年，可无限次连任。如果一个党派获得的议员席位超过议会300个席位的半数，成为多数党，就可以组建政府、任命总理。

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