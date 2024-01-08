人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新华时评｜传承“乒乓外交”精神，促进中美人文交流

2024年01月08日20:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月8日电 题：传承“乒乓外交”精神，促进中美人文交流

　　新华社记者许苏培

　　美国弗吉尼亚大学乒乓球代表团4日至8日访问北京。其间，弗吉尼亚大学球员与清华大学球员混合组队进行比赛，两国青年携手拼搏的场景获得观众阵阵欢呼与掌声。就在上个月，北京大学乒乓球队也赴美参加在华盛顿、旧金山、洛杉矶等多地举办的纪念中美“乒乓外交”的系列活动。

　　今年是中美建交45周年，也是中美“乒乓外交”53周年，两国青年乒乓球代表团近期互访极具象征意义，为中美民间交往注入了新的力量。

　　53年前，两国年轻的乒乓球运动员用友好和真诚播撒了友谊的种子，打破了中美隔绝22年的坚冰，拉开中美关系正常化序幕。“乒乓外交”契合了两国人民希望通过交流交往增进理解的客观需要，是两国人民跨越半个世纪友谊的序曲，成为中美关系史上的佳话，“小球转动大球”也成为20世纪东西方外交史上的经典一章。

　　建交以来，中美关系虽历经风雨，但总体向前发展，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了实实在在的利益。两国双边贸易额从1979年不足25亿美元到2022年近7600亿美元，双向投资从近乎为零到2600多亿美元，友好省州和友好城市关系已多达284对。中美还在诸多地区热点和全球性问题上开展了有益合作，促进了世界的和平、稳定和繁荣。“乒乓外交”亲历者、时任美国乒乓球代表团副团长哈里森说，“乒乓外交”留给我们真正的遗产就是交流，有了交流，中美两国人民对彼此越来越了解。

　　“乒乓外交”留下的启迪历久弥新，不断激励两国人民赓续友谊，续写新篇。正是两国人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。此次来访的美国弗吉尼亚大学乒乓球代表团团长斯蒂芬·马尔表示，两国人民相互理解至关重要，因为只有这样，双方才能克服外交关系中面临的挑战，“我向我们的中国合作伙伴建议，开展一个项目，能让我们的学生来到这里，我们做一些在过去实践证明可行的事情，那就是1971年的‘乒乓外交’”。

　　中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。中美关系要行稳致远，归根结底还是要倾听民意、顺应民心。两国人民往来越频繁，中美关系发展的民意基础就越坚实，空间就越广阔，动力就越强劲。双方有共同的责任弘扬“乒乓外交”精神，通过互利合作增进两国人民福祉。

　　新的历史时期，“乒乓外交”所蕴含的精神和价值更加凸显。时代呼唤着两国人民从中不断汲取灵感和力量，多走动、多交流，用互利合作的成功故事取代零和博弈的负面叙事，这是对“乒乓外交”最好的纪念。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部