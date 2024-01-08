新华社北京1月8日电 题：传承“乒乓外交”精神，促进中美人文交流

新华社记者许苏培

美国弗吉尼亚大学乒乓球代表团4日至8日访问北京。其间，弗吉尼亚大学球员与清华大学球员混合组队进行比赛，两国青年携手拼搏的场景获得观众阵阵欢呼与掌声。就在上个月，北京大学乒乓球队也赴美参加在华盛顿、旧金山、洛杉矶等多地举办的纪念中美“乒乓外交”的系列活动。

今年是中美建交45周年，也是中美“乒乓外交”53周年，两国青年乒乓球代表团近期互访极具象征意义，为中美民间交往注入了新的力量。

53年前，两国年轻的乒乓球运动员用友好和真诚播撒了友谊的种子，打破了中美隔绝22年的坚冰，拉开中美关系正常化序幕。“乒乓外交”契合了两国人民希望通过交流交往增进理解的客观需要，是两国人民跨越半个世纪友谊的序曲，成为中美关系史上的佳话，“小球转动大球”也成为20世纪东西方外交史上的经典一章。

建交以来，中美关系虽历经风雨，但总体向前发展，各领域合作成果丰硕，为两国人民带来了实实在在的利益。两国双边贸易额从1979年不足25亿美元到2022年近7600亿美元，双向投资从近乎为零到2600多亿美元，友好省州和友好城市关系已多达284对。中美还在诸多地区热点和全球性问题上开展了有益合作，促进了世界的和平、稳定和繁荣。“乒乓外交”亲历者、时任美国乒乓球代表团副团长哈里森说，“乒乓外交”留给我们真正的遗产就是交流，有了交流，中美两国人民对彼此越来越了解。

“乒乓外交”留下的启迪历久弥新，不断激励两国人民赓续友谊，续写新篇。正是两国人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。此次来访的美国弗吉尼亚大学乒乓球代表团团长斯蒂芬·马尔表示，两国人民相互理解至关重要，因为只有这样，双方才能克服外交关系中面临的挑战，“我向我们的中国合作伙伴建议，开展一个项目，能让我们的学生来到这里，我们做一些在过去实践证明可行的事情，那就是1971年的‘乒乓外交’”。

中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。中美关系要行稳致远，归根结底还是要倾听民意、顺应民心。两国人民往来越频繁，中美关系发展的民意基础就越坚实，空间就越广阔，动力就越强劲。双方有共同的责任弘扬“乒乓外交”精神，通过互利合作增进两国人民福祉。

新的历史时期，“乒乓外交”所蕴含的精神和价值更加凸显。时代呼唤着两国人民从中不断汲取灵感和力量，多走动、多交流，用互利合作的成功故事取代零和博弈的负面叙事，这是对“乒乓外交”最好的纪念。

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