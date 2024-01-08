新华社北京1月8日电（记者 马卓言）针对美日韩“印太对话”联合声明中的涉华不当内容，外交部发言人毛宁8日表示，中方对有关内容严重关切，敦促有关方面摒弃冷战思维，停止制造阵营对抗、加剧地区局势紧张。

当日例行记者会上，有记者问：6日，美国国务院发表美日韩“印太对话”联合声明，对中国在南海的主张及升级局势的行为表示关切，称将继续根据国际法开展三边海上安全和执法合作。三国重申台湾海峡的和平与稳定对国际社会的安全与繁荣不可或缺。中方对此有何评论？

毛宁说，中方注意到美日韩举行有关对话并发表共同文件，对其中涉华不当内容表示严重关切。中方坚决反对有关国家以合作为名拼凑排他性“小圈子”，粗暴干涉中国内政，攻击抹黑中国，煽动对抗对立。

毛宁表示，当前南海局势总体稳定。中国始终坚定捍卫领土主权和海洋权益，同时致力于同有关当事国通过对话协商妥善处理分歧。个别域外国家在南海炫耀武力，挑动对抗，不利于南海和平稳定。

毛宁强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。维护台海和平稳定的关键在于坚持一个中国原则，坚决反对“台独”分裂。

“亚太地区是和平发展的高地，不是大国博弈的棋局。我们敦促有关方面切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，摒弃冷战思维，停止制造阵营对抗、加剧地区局势紧张。”毛宁说。

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