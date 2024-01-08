新华社旧金山1月7日电 热点问答｜多国航司为何停飞波音737 MAX 9型客机

新华社记者

美国联邦航空管理局6日下令暂时停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机后，全球多家监管机构和航空公司宣布停飞该型号飞机。

波音737 MAX 9型客机为何停飞

美国阿拉斯加航空公司一架航班号为1282的波音737 MAX 9型客机5日从美国俄勒冈州的波特兰飞往加利福尼亚州的安大略。客机起飞后不久在空中发生事故，随即紧急降落，未造成人员伤亡。机上当时载有174名乘客和6名机组人员。

据美国媒体报道，机上乘客拍摄的照片显示，乘客座位旁的机舱侧面出现一处破损。事故发生后，阿拉斯加航空公司和联合航空公司均宣布停飞所有同型号飞机。美国国家运输安全委员会已派人前往波特兰调查这起事故。

波音公司6日发表声明表示，支持美国联邦航空管理局要求立即对与事故飞机配置相同的737 MAX 9机型展开安全检查的决定。波音技术团队正在支持国家运输安全委员会对事故的调查，并将与监管机构和客户保持密切联系。

美国联邦航空管理局紧急适航指令涉及约171架飞机，运营商须在恢复飞行前按该指令规定检查这些飞机。据统计，美国波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客机，其中多数在美国阿拉斯加航空公司和美国联合航空公司服役。

停飞令对各国航司有何影响

美国联邦航空管理局6日针对部分波音737 MAX 9型客机发布停飞令后，全球多家航空公司宣布暂时停飞这一机型并进行安全检查。

欧洲航空安全局宣布已采纳美国联邦航空管理局针对波音737 MAX 9型客机的紧急适航指令，强调目前没有欧盟成员国的航空公司使用和事故飞机相同的机型。英国航空安全监管机构表示，任何波音737 MAX 9运营商都须遵守美国联邦航空管理局指令才能进入其空域。

巴拿马航空公司6日表示，按照美国联邦航空管理局要求，将暂时停飞旗下21架波音737 MAX 9型客机，并开始对该型号客机展开技术检查，预计能在24小时内恢复运营。但7日晚巴拿马航空再次发布公告说，将继续停飞该型客机，复飞时间另行通知，相关部门正在制定检查细则，争取尽快恢复运营。

墨西哥航空公司6日宣布，按照美国联邦航空管理局要求，墨航将停飞所有波音737 MAX 9型客机，直至应有的调查程序结束。墨航将尽快完成对该机型飞机的检查工作，以便执行原计划运营航线，未来将与波音公司和相关主管部门继续开展协调工作。

此外，土耳其航空发言人在社交媒体上表示，土耳其航空停飞其5架波音737 MAX 9飞机以展开检查。

波音737 MAX机型过往都出过哪些事故

2018年10月29日，印尼狮子航空公司一架航班号为JT610的波音737 MAX 8型客机从雅加达起飞后坠海，机上189人全部遇难。

2019年3月10日，一架埃塞俄比亚航空公司的波音737 MAX 8客机从埃塞首都亚的斯亚贝巴起飞，计划飞往肯尼亚首都内罗毕。飞机起飞后不久在距首都约45公里的比绍夫图附近坠毁，机上149名乘客和8名机组人员全部遇难。

埃塞俄比亚航空公司发生空难事故后，波音公司发表声明称将改进该系列客机。埃塞俄比亚航空公司当即暂停运行所有波音737 MAX 8机型客机。随后，摩洛哥王家航空公司、澳大利亚民航安全局、中国民用航空局以及印度尼西亚交通部等多国的航空公司及民航管理部门纷纷发出通知，要求暂停运行国内所有该机型客机。此外，新加坡民航管理局随后也宣布暂停737 MAX所有型号客机在新加坡机场起降。波音737 MAX客机随后在全球多个国家和地区遭停飞近两年。（参与记者：吴晓凌、陈昊佺、吴昊、杜鹃、付一鸣）

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