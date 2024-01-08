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发射月球着陆器 美国私企首次挑战登月任务

2024年01月08日15:14 | 来源：新华社
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新华社北京1月8日电 美国联合发射联盟公司的“火神半人马座”火箭定于1月8日发射升空，把美国航天机器人技术公司开发的“游隼”月球着陆器送入太空。这是50多年来美国首次展开登月任务，也是美国私营企业首次挑战登月任务。

着陆是关键

据美国有线电视新闻网报道，“火神半人马座”火箭定于当地时间2时18分（北京时间15时18分）从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。天气预报显示，当时出现利于发射的晴好天气的概率为85%。

这是2023年8月30日在美国旧金山金门大桥附近拍摄的“超级月亮”。新华社发（李建国摄）

这是2023年8月30日在美国旧金山金门大桥附近拍摄的“超级月亮”。新华社发（李建国摄）

据法新社报道，这是“火神半人马座”火箭首次发射。

按计划，发射升空约1小时后，火箭将把“游隼”月球着陆器送入地月转移轨道。“游隼”将在那里与火箭分离，启动自身推进器，向月球前进。进入绕月预定轨道后，“游隼”将运行一段时间，最后于2月23日尝试登陆月球，着陆点是月球正面中纬度地带一块几平方公里大的区域。

着陆器抵达月球表面前的最后时刻被视为整个任务最关键的环节。业内不少专家认为，航天器在月球着陆的成功率相当于抛硬币。航天机器人技术公司首席执行官约翰·桑顿先前接受采访时说，着陆成功的概率是五成。

去年4月和8月，日本和俄罗斯分别发射月球探测器，在最后着陆月球环节均以失败告终。去年9月升空的日本小型登月探测器SLIM目前正在环月轨道运行，预计本月20日尝试着陆月球。

2019年10月15日，在美国华盛顿美航天局总部，一名身穿宇航服的工程师演示举手动作。新华社记者刘杰摄

2019年10月15日，在美国华盛顿美航天局总部，一名身穿宇航服的工程师演示举手动作。新华社记者刘杰摄

奠定美国探月基调

业界认为，“游隼”登月任务将奠定美国国家航空航天局下一阶段月球探索的基调，即将相关任务外包给私营企业，先以探测器探索月球再展开载人任务。

美国航天局与航天机器人技术公司签订的相关合同金额总计1.08亿美元。它认为，将相关任务外包给私营企业完成，能削减探索月球的成本。美国另一家私人企业“直觉机器”公司拟于2月中旬发射Nova-C月球着陆器。

“游隼”搭载了多件科学设备以及一些物品，如实体比特币等。其中一些科学设备将用于展开美国航天局的科学探索任务，包括监测月球辐射情况、分析月壤成分以及寻找水和羟基分子。“游隼”预计在月球上运行约10天，届时黑夜将降临其所在地点，多种设备因月表温度过低无法运行。（袁原）

(责编：艾雯、崔译戈)

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