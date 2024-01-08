新华社莫斯科1月7日电 题：俄罗斯经济在复苏中迎挑战

新华社记者黄河

尽管乌克兰危机和西方对俄制裁的影响仍在持续，2023年俄罗斯经济从整体上呈现复苏势头，经济增速超出俄政府预期，更出乎许多国际机构意料。但与此同时，俄经济也暴露出一些问题和挑战。分析人士预测俄政府今年可能会采取措施促进产业平衡发展、提高生产效率，实施相对紧缩的货币政策以抑制通胀，促进经济持续增长。

三重因素助力经济复苏

2023年，俄罗斯经济呈现复苏势头。俄总统普京日前在面对媒体和民众的“年度盘点”活动上总结2023年俄经济发展形势时说，与2022年国内生产总值（GDP）萎缩2.1%相比，2023年俄GDP预计将增长3.5%。

普京说，2023年俄工业生产预计增长3.6%，制造业增长7.5%，固定资产投资增长10%。同时，俄企业利润有望增长24%，居民工资收入有望增长8%。

俄罗斯出口中心总经理尼基申娜对新华社记者表示，俄成功克服了去年以来西方施加的制裁压力，“西方希望通过制裁将俄经济击溃并把俄排挤出国际贸易链条”的目标没有实现，“俄不仅没有被孤立于国际贸易之外，反而是世界市场上非常活跃的参与者”。

分析人士认为，去年俄经济实现增长得益于三方面。首先，能源和粮食出口收入相对稳定、制造业和消费向好等为经济增长提供了支持。能源和粮食出口收入保持相对稳定是推动俄经济增长的重要因素。同时，俄官方数据显示，2023年俄经济增长约三分之一来自军工综合体及相关电子、计算机、光学等产业。

其次，金融调控措施发挥效力。去年夏季以来，卢布呈贬值趋势，美元对卢布汇率多次突破1比100。对此，俄出台严格调控措施，要求部分出口企业在国内市场结转外汇收入，并加强对相关企业的金融监管，通过调控外汇流动性来减少卢布波动性。

再有，俄罗斯在国际贸易中突破西方封锁。2023年以来，俄罗斯一方面大力发展与“友好国家”的贸易往来，另一方面也在国际结算中积极推动使用本币。俄总理米舒斯京表示，俄与“友好国家”的贸易额在俄外贸总额中占比正快速增加。此外，到2023年底，俄与其他国家进行的国际结算中，本币结算份额有望达到65%。

多重挑战掣肘持续增长

俄罗斯要实现持续增长仍面临不少风险和挑战。分析人士指出，除外部制裁压力外，俄经济还面临产业不平衡、通胀压力大、劳动力短缺等挑战。

一方面，军工生产拉动增长的模式或难持续。去年俄军工业生产大幅增长，但需要复杂技术加工能力的民用产品生产则明显下降。分析人士认为，当前过分依赖军工生产拉动的经济增长模式不仅不可持续，甚至可能进一步推升通胀。

另一方面，稳物价、保供应、降通胀压力持续加大。据记者观察，在莫斯科、圣彼得堡等大城市，水果、蔬菜、肉类等依然存在供应紧张或价格大幅上涨的情况。为抑制通胀，俄央行日前将基准利率提高到16%。俄央行行长纳比乌琳娜表示，通胀居高不下的根本原因是目前的生产无法立即满足不断增长的需求。

再有就是，劳动力短缺也将制约经济可持续增长。当前，俄失业率处于2.9%的历史低点。据《俄罗斯报》报道，目前俄制造业用工缺口达66万人，农业用工缺口达20万人。俄菲纳姆投资公司宏观经济分析师别列尼卡娅说，劳动力短缺与俄长期存在的人口问题有关，也与特别军事行动、国防生产等对劳动力市场的影响有关。

多重举措稳定经济运行

考虑到诸多不利因素可能抑制经济增长势头，今年俄罗斯经济增速或将放缓。俄央行预测，2024年俄经济增长率将在0.5%至1.5%之间。

分析人士预计，2024年俄政府经济政策的重点将是促进产业平衡发展、提高生产效率，同时配合相对紧缩的货币政策以抑制通胀。为促进经济增长，2024年俄政府预计将加大力度支持企业投资生产、研发新技术以及加强人员培训。

俄总统顾问马克西姆·奥列什金说，提高生产自动化水平是未来俄政府的最优先事项之一，“高素质人才和自动化是决定俄经济长期发展水平的两个关键要素”。

俄央行日前预测，到2023年底，俄通胀水平将处于7%至7.5%之间，远超4%的目标水平。俄政府希望通胀率在2024年底前回落到4%至4.5%。纳比乌林娜说，“这意味着在未来较长一段时期内我们会维持紧缩的货币政策”。

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