新华社北京1月8日电 题：从全球南方崛起看国际格局演变

新华社记者柳丝

这是一个充满挑战的时代。

俄乌冲突延宕近两年，加沙冲突骤然加剧，西非多国政变引发地区局势紧张，美西方构筑“小院高墙”阻碍正常国际合作，全球变暖叠加极端天气带来更多灾难……凸显无序、混乱的全球之“熵”不断增加。

这也是一个充满希望的时代。

代表全球南方声音的金砖国家、上海合作组织等机制实现扩员，共建“一带一路”走过成果丰硕的十年，中东多国迈出和解步伐……“全球南方”这一诞生于上世纪60年代的概念，在刚刚过去的一年风靡全球，被英国《金融时报》定为2023年年度词，并且正逐渐超越曾经的地理和地缘政治范畴。

因时而动，顺势而行；团结合作，共同发展。独立自主的政治底色、发展振兴的历史使命、公道正义的共同主张是全球南方国家的共性。全球南方再觉醒，在崛起，在国际格局和世界秩序的变革中向光而行。

变革：新旧秩序在转换

“2024年1月1日，世界重心发生转移。”国际智库三大洲社会研究所这样判断。

这一天，金砖合作机制扩员正式生效。今年，金砖国家将举办其有史以来规模最大的领导人会晤。俄罗斯总统普京将其视为“世界新秩序的出现”，伊朗总统莱希认为金砖朋友圈扩大“表明单边思维正走向衰落”，埃及总统塞西期待“提高全球南方国家声音，促进发展中国家权益”。

“这是否意味着一个新世界秩序的开始？”美国智库外交关系协会等西方研究机构和媒体也纷纷发问。

自大航海时代以来，西方凭借对海洋的控制塑造世界，确立了以其为中心、由其主导的世界秩序，掌控规则制定权、资源分配权和国际话语权。今日之世界，多数南方国家仍受制于西方，美国则在这一不平等世界体系中掌握着霸权。

公平合理的世界秩序应由各国共同塑造——这是众多全球南方国家的共同心声。美国前国务卿基辛格也在《世界秩序》一书中坦言：“归根结底，所有国家最终必须要参与到世界秩序的构建过程当中。”世界报业辛迪加网站展望：2024年，世界将更趋多极化。

这是世界之变、时代之变、历史之变。

变从经济实力来。

全球南方涵盖亚非拉地区的广大发展中国家和新兴经济体。这些地方曾长期作为经济脆弱、发展落后的代名词，对西方发达经济体存在依附关系。伴随全球化进程，发展中国家和新兴经济体群体性崛起，世界经济重心逐步向全球南方转移。

金砖国家常被视为全球南方代表。根据英国橡果宏观咨询公司公布的统计数据，以购买力平价计算，扩员前的金砖国家国内生产总值（GDP）已经超过七国集团。扩员后的金砖国家，将进一步聚集全球南方力量，展现更强经济实力。

世界贸易组织最新报告认为，发达经济体仍是世界贸易的主要参与者，但不再占据主导地位。

变从国际议程来。

过去一年，全球南方成为各类国际会议关注重点。一方面，全球南方国家更加注重增加在全球事务中的代表权和发言权：在第78届联合国大会期间，全球南方议题受到重点关注；《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会致力于解决气候资金问题，回应了全球南方诉求。另一方面，出于焦虑和拉拢心态，欧盟、七国集团等开始将目光投向全球南方这一上升的新力量。慕尼黑安全会议创纪录地邀请众多全球南方国家代表参会，其出台的报告数十次提及全球南方；七国集团峰会专门设定“加强与全球南方的联系”议程。

变从西方失序来。

近年来，英国“脱欧”，美国撕裂，西方民粹主义蔓延，种族矛盾、仇恨犯罪愈演愈烈，很多西方国家社会思潮紊乱失序，“后真相”“后秩序”等成为西方自我反思的高频词，一连串国际地缘政治冲击令西方左支右绌，力不从心。

西方主导的旧秩序已跟不上时代脚步，发展中国家越来越清晰认识到这一点，西方自身也开始正视这一现实。英国剑桥大学王后学院院长、经济学家穆罕默德·埃里安撰文指出，现有秩序内部的紧张导致全世界对其有效性和合法性产生了更多怀疑。法国总统马克龙表示，全球南方国家正迅速对西方失去信心。

自主：全球南方再觉醒

2023年12月12日，联合国大会以压倒性多数通过决议，要求在加沙地带立即实现人道主义停火。此前几天，美国在安理会曾“一票否决”相关决议草案。

英国《卫报》报道，联大投票结果凸显美国“孤立”，而美国也低估了全球南方国家对“美式虚伪”的失望程度。美国《华盛顿邮报》网站刊文说，非西方世界“在全球政治中正变成越来越强大、越来越果敢自信的利益攸关方”。

与此同时，美西方在俄乌冲突和加沙冲突中暴露出的双标和虚伪，引发越来越多不满，更加速了全球南方的觉醒。

再觉醒，是为了政治自主。

2023年，拉共体第七届峰会通过《布宜诺斯艾利斯宣言》呼吁反对外来干涉；南美国家领导人会议排除外来压力，重启地区一体化进程；“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》，呼吁提升发展中国家在全球决策机构中的代表性，推动构建更包容、协调的全球经济治理格局；第78届联合国大会一般性辩论期间，诸多发展中国家领导人表达对西方国家忽视、牺牲发展中国家利益的不满；非洲一些国家近年提出“第二次独立”的政治主张，要求与推行新殖民主义的前宗主国决裂——12月22日，最后一批法国驻军被迫撤离尼日尔……

巴西前外交部长塞尔索·阿莫林说：“世界不能再被七国集团颐指气使。”埃及开罗大学政治学客座教授贾迈勒·扎希尔表示，如今可以清晰听到全球南方国家拒绝美西方霸权和单极秩序的声音。

再觉醒，是为了发展自主。

长期以来，全球南方不仅在经济上受制于西方，对于现代化道路的理解也被西方理论所钳制。然而，中国式现代化打破了西方对现代化理论和实践的垄断，给全球南方树立了自主发展的典范。

“如果有中国发展现代化的方式，那么肯定也有尼日利亚的方式，有南非的方式。如果有中国特色发展道路，那么肯定也有肯尼亚特色的发展道路。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说。

南非制定“经济重建和复苏计划”，津巴布韦规划“2030愿景”，埃塞俄比亚提出“发展型国家”理论，非洲大陆自由贸易区已正式实施，非洲经济一体化和区域经济融合加速推进；拉美主要经济体发起南美洲共同货币倡议；共建“一带一路”十年硕果满满，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛汇聚150多个国家代表，绝大多数是南方国家……

“我们自主选择发展道路，共同捍卫发展权利，共同走向现代化，代表着人类社会前进方向，必将深刻影响世界发展进程。”习近平主席在金砖国家领导人第十五次会晤上的这番话不仅阐明了金砖机制的时代意义，也表明了中国作为最大发展中国家与其他全球南方国家团结协作、自主发展的决心。

再觉醒，还为了精神自主。

2023年11月，加纳首都阿克拉，来自非盟和加勒比共同体的代表一致同意，建立一个全球赔偿基金，以推动欧洲国家对跨大西洋奴隶贸易期间被奴役的非洲人正式道歉及赔偿。

俄罗斯外交和国防政策委员会主席费奥多尔·卢基扬诺夫说，非洲反对“新殖民主义”的思潮已不再停留于口头，非洲正经历“又一次觉醒”。美国《外交政策》杂志刊文指出，贫穷国家越来越多地告诉富裕国家：“你们的优先事务不会对我们更重要，除非我们的优先事务对你们变得更重要。”

昔日被凌辱、被欺负、被轻视的国家再度觉醒，全球南方成为一个重要时代符号。丝路精神、金砖精神、乌班图精神……这些都为全球南方携手共进提供了精神动力。

正如阿联酋《海湾新闻报》所说，全球南方并非一个同质化的实体，而是集体行动的号角。

同行：南南合作共向未来

20年前，联合国开发计划署发布《打造全球南方》报告，明确将中国列为全球南方国家。

2023年8月，习近平主席向金砖国家工商论坛闭幕式发表致辞时说：“作为发展中国家、‘全球南方’的一员，我们始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。”

中国与大多数南方国家有着相似的历史遭遇和奋斗历程，都是从反对殖民主义、霸权主义的斗争中走出来、站起来的。中国始终推动全球南方并肩同行，坚持独立自主，共享机遇和成果，守护公道正义，践行真正的多边主义，共筑全球南方命运共同体。

筑和平稳定之锚——

2023年3月10日，沙特和伊朗结束北京对话，中国、沙特、伊朗三国代表在钓鱼台国宾馆会见大厅紧紧握手。4月6日，在中方见证下，沙伊两国在北京签署联合声明，宣布即日起恢复外交关系。

和平稳定是全球南方国家实现更好发展的条件。中东地区长期深陷冲突动荡，发展缺乏应有的和平环境。中国推动沙伊和解，给地区未来稳定与繁荣带来福音。

在乌克兰危机问题上，中方积极劝和促谈，提出“四个应该”“四个共同”“三点思考”，发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。

就加沙问题，中方发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》，推动安理会通过关于加沙人道局势的第2712号决议。阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将中国作为加沙冲突国际斡旋的首站，表明对中国的高度信任……

委内瑞拉国际关系问题专家塞尔希奥·罗德里格斯·格尔芬施泰因这样形容：“一股新风从中国吹来……北京努力缓解紧张局势，为全球和平与发展作出真正和重大的贡献。”

扬合作发展之帆——

14亿多中国人整体迈进现代化社会，本身就是人类发展史上的里程碑。中国不仅为全球南方国家推进现代化树立榜样，而且始终将南南合作作为对外合作的优先方向，不断增强对南南合作的投入力度，通过推进落实全球发展倡议，不断拓展全球南方发展空间。

中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，建立中国－东盟合作机制、中非合作论坛、中拉论坛、中阿论坛等“1+N”南南多边合作平台，创设总额为40亿美元的“全球发展和南南合作基金”，在埃塞俄比亚、巴基斯坦等近60个国家实施130多个项目，涵盖减贫、粮食安全、抗疫、气候变化等领域，同100多个国家和国际组织共同推进全球发展倡议合作，携手各方构建发展共同体……

联合国南南合作办公室主任迪玛·哈提卜表示，中国对南南合作和三方合作的坚定支持，以及在消除极端贫困方面的成功，为相关各国树立榜样并带来启示。

乘多彩文明之舟——

回望近代历史，随着西方资本主义国家在全球扩张，西方文明占据强势地位，进而以所谓“文明优越论”“种族优越论”等进行殖民，大量全球南方国家文明被压制、同化甚至消失。

“全球南方的文明、所有的文明，都有被倾听和代表的权利。”英国学者马丁·雅克撰文说。

文明有多种颜色，世界需要多种声音。正如习近平主席在2023年金砖国家工商论坛闭幕式上的致辞中说：“多姿多彩是人类文明的本色。正因为各国历史、文化、制度不尽相同，才需要交流互鉴、取长补短、共同进步。”

这些年来，中国举办亚洲文明对话大会、中国－中亚峰会等，拓展文明对话空间；与乌兹别克斯坦合作修复希瓦古城，帮助柬埔寨吴哥古迹保护修复，援助尼泊尔完成神庙建筑群文物本体维修，唤醒文明与历史的记忆；实施“文化丝路”计划，举办“阿拉伯艺术节”，与突尼斯共同举办“文明大讲堂”等，传播不同文明之美；提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，贡献文明的公共产品……中国以开放胸怀推动不同文明交流互鉴，携手各方共促人类文明进步，在多彩文明的交融中推动构建人类命运共同体。

哈萨克斯坦科技与高等教育部研究委员会东方学研究所研究员艾尔肯·巴依达洛夫说，中国“让世界文明百花园更加丰富多彩”。

“中国人民深知和平的珍贵，我们愿同国际社会一道，以人类前途为怀、以人民福祉为念，推动构建人类命运共同体，建设更加美好的世界。”习近平主席在发表的二〇二四年新年贺词中再度向世界作出真诚承诺。

天下大势，浩浩汤汤。世界百年未有之大变局正加速演进，全球不稳定性不确定性显著上升。在这个变乱交织的时代，全球南方正在觉醒，携手应对挑战，寻求共同繁荣，推动世界向着和平、安全、繁荣、进步的光明未来前行。

(责编：艾雯、崔译戈)