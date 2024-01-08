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中俄全方位合作务实高效

2024年01月08日11:10 | 来源：经济日报
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图为位于俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区的北极液化天然气2项目设施。

新华社记者 曹 阳摄

2023年，中俄友好互利合作成果丰硕，在两国元首战略引领下，两国经贸往来再创新高，各领域务实合作蓬勃发展。2024年至2025年，随着中俄文化年的举办，两国民心相通将得到进一步深化，为双边关系打下深厚的民意基础。

贸易量质齐升

过去一年，中俄两国务实合作取得不俗成绩。中国海关总署2023年12月7日发布的统计数据显示，2023年前11个月，中俄两国贸易总额达2181.76亿美元，同比增长26.7%。值得注意的是，取得这一成果不仅意味着两国贸易总额首次突破2000亿美元，还意味着提前实现了两国元首确定的2000亿美元的贸易目标。而俄联邦海关署预计，两国全年贸易额或将达2200亿美元。不断创新高的贸易额为持续深化中俄经贸合作奠定坚实的基础。据俄罗斯亚洲工业家与企业家联合会主席维塔利·曼克维奇称，2023年，俄中贸易的主要成果在于高附加值商品的份额增加、物流和金融支付机制得到完善。从结构上看，尽管能源等原材料出口在俄对华出口中占比仍较高，但高附加值商品在俄对华出口中所占比重大幅增加，包括食品、化学和制造产品、木材、设备、机械设备等附加值远高于石油和天然气等。

在两国能源贸易结构中，能源贸易发挥的“压舱石”作用持续凸显，石油进出口持续增长，天然气合作潜力巨大，在稳住两国经贸合作基本盘上的作用不可或缺。过去一年来，两国高水平建设能源合作伙伴关系成效显著，能源产业链供应链韧性持续增强。一方面，中俄能源合作积极稳步推进，实现了双边能源贸易规模持续增长。另一方面，重大合作项目稳步推进，田湾核电站7号、8号机组，徐大堡3号、4号机组等工程建设得到有序实施。值得注意的是，两国在能源领域的密切合作不会止步，包括石油、天然气等在内的新项目正在酝酿。天然气方面，中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，“西伯利亚力量2号”天然气管道对深化中俄两国能源合作至关重要，目前双方企业正就项目技术、商务、合作模式等一系列问题积极开展商谈。石油方面，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯政府和俄罗斯石油公司向中国合作伙伴推出了“东方石油”油气项目，中方目前正在对该项目进行研究。

两国贸易不仅在量上取得长足进步，在质上更是成色十足。俄罗斯中国总商会发布的《中国企业在俄罗斯发展报告（2023）》指出，两国经贸合作经受住地缘政治等系列挑战，显示出强大韧性，实现了量质齐升，同时贸易结构加速优化，机电产品占出口比重从45.6%升至59.3%，中国品牌汽车、手机、家电、机械工程等在俄知名度和认可度持续提高。随着两国间投资和项目合作稳步推进，合作机制日益完善，未来将不断发掘新的经贸合作增长点，助力两国经贸合作高质量发展。基于近两年中俄经贸成果，有俄罗斯专家表示，两国贸易正在发生质的变化。

合作遍地开花

俄罗斯是国际主要粮食出口国之一，中俄两国农业合作具有天然互利互补优势。近年来，两国农业合作不断升温，中国成为俄农产品出口和开展农业国际合作的优先选择。俄农业部下属“俄农业出口发展中心”发布数据显示，2023年前11个月，俄罗斯对华粮食供应量按价值计算同比增长58%，按实物计算增长1.5倍。俄对华农产品出口继续保持高速增长，中国已成为俄农产品第一大出口对象国。

绿色发展是大势所趋，中俄两国在绿色发展领域合作大有可为。中俄两国曾签署《中华人民共和国商务部和俄罗斯联邦经济发展部关于推动可持续（绿色）发展领域投资合作的谅解备忘录》，鼓励两国企业开展低碳能源、绿色基础设施投资合作，积极推进绿色技术创新，合力打造两国绿色低碳合作新的增长点。俄绿色发展领域ABGREEN公司向经济日报记者表示，两国在“绿色标准”下开展经贸合作前景广阔。一方面，中方在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上指出，将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络等。另一方面，俄罗斯总统普京在2022年东部经济论坛上曾表示，将积极推进该地区“绿色建设”。近年来，两国相关部门积极推进“绿色标准”认定，制定标准清单，消除贸易壁垒，银行等金融机构积极发放“绿色贷款”，在绿色发展上取得长足进步。以建筑行业为例，2022年，中国“绿色建材”市场体量达1637亿美元。中国在住宅建筑等“绿色建设”领域的经验将对俄具有很大借鉴意义，两国在制定绿色发展标准、推进绿色基建等领域合作潜力巨大。

两国民间交往热情高涨，是促进中俄关系继续深化的民意保障。在双方共同努力下，中俄互免团体旅游签证政策已恢复实施。根据俄方统计数据，2023年前三季度，来俄的中国游客达10.58万人次，约占来俄外国游客总数的四分之一，在俄旅游客源国中排名第一。在互免签证旅游的政策下，大批中国游客前往滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区等远东地区游览观光。在中俄边境，去中国早市吃早饭已成许多俄罗斯民众一天中不可或缺的一部分。张汉晖表示，随着中俄关系的快速发展、各项利好政策的落地和基础设施条件的不断改善，中俄旅游合作一定会迎来新的更大发展。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。2024年至2025年为中俄文化年，一系列推动文化交流、促进民心相通的项目和活动正在筹备中。俄罗斯尚斯国际出版集团表示，2024年计划出版约120本新书，并将继续翻译出版包括《习近平讲党史故事》《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（第二季）等著作。俄罗斯总理米舒斯京表示，了解两国丰富的历史、文化和传统，将有助于加强俄中人民的世代友谊。有理由相信，借助民心相通，中俄全方位合作将取得更大成就。

(责编：艾雯、崔译戈)

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