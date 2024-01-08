中国旅游研究院预测，2024年入出境旅游市场的复苏进程将进一步加速，全年入出境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元。

签证政策释放积极信号

2023年，随着全球旅游业复苏，世界各地再次迎来中国游客。不久前，家住北京市海淀区的张琳和爱人一起赴泰国芭堤雅度假，“在泰国见到了不少同胞，身边出国玩儿的朋友也越来越多”。她说，选择泰国作为3年多来第一次出国旅行目的地主要有3个原因：免签、价格相对便宜、距离近。

便利的交通、友好的语言环境、丰富的旅游资源和相对较低的旅游成本，让中国游客一直对东南亚国家青睐有加。岁末年初，多个东南亚国家出台签证利好政策：马来西亚宣布对中国公民实施入境30天内免签；泰国则宣布中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。

这些政策释放出的积极信号，迅速得到中国游客热烈响应。飞猪旅行网数据显示，免签新政宣布后1小时内，泰国机票搜索量瞬间增长超2倍。飞猪机票业务负责人向敏表示，最近几个月，赴泰航班均价与2023年上半年相比有所下降，旅游性价比较高，在免签新政加持下，两国游客的跨境旅游消费将进入加速增长阶段。

国际航班恢复带来利好

利好出境游的还有国际航班的快速恢复。中国民航局数据显示，国际客运航班已从2023年初的每周不到500班恢复至目前的4600余班。中欧客运恢复至疫情前六成以上，中美定期直飞客班增至每周63班。2024年国际客运市场将继续加快恢复，预计年底每周达6000班左右，将恢复至疫情前约80%。

眼下，不少人将出境游行程定在即将到来的寒假和春节假期。途牛旅游网数据显示，今年春节团期的旅游产品预订量较去年同期大幅增长，预订高峰也明显提前。目前，出境游预订订单占比达34%，泰国、新加坡、马尔代夫、俄罗斯、新西兰、阿联酋、马来西亚、印度尼西亚以及北欧连线是热门选择。

“目前，计划春节假期去欧洲、澳大利亚、新西兰等签证办理周期较长目的地的客人基本已经完成预订，接下来将是免签及落地签目的地旅游产品的成交周期。”6人游定制旅行创始人兼CEO贾建强说，春节出游人群以家庭客户居多，热门目的地基本都是气候温暖、老少咸宜的国家和地区。

居民出游意愿增强

同程旅行网发布的《2024中国居民出境游需求趋势前瞻》显示，随着国际航班的快速恢复和主要目的地签证政策的优化，居民出境游意愿显著增强，超六成受访者表示一年内有出境游计划。此外，调查显示，机票酒店等旅游产品价格是影响人们出境游目的地选择的首要因素，目的地安全问题的重要性仅次于价格，而与旅游体验密切相关的人文历史及风景等观光要素位列第三。

从价格来看，目前出境游产品相较2019年有所上浮。贾建强表示，尽管随着航空公司运力逐渐恢复，机票价格已经有所下降，但欧洲、澳大利亚、新西兰等国家和地区的旅游成本依然较高。

价格不够亲民虽在一定程度上制约了出境游需求释放，但业内人士对出境游的整体走势表达了乐观预期。“2024年出境游将随着供给端的改善和消费信心的增强而加速恢复。同时，消费的多元化趋势将更加突出。”同程研究院首席研究员程超功表示，传统的跟团游、高端定制游和新兴的出境购物游、旅居等都将进一步巩固各自的目标市场。随着出境观光、旅游度假与演唱会、体育赛事、医疗健康等相互融合，更多“出境游+”新玩法将在2024年受到欢迎。

贾建强表示，2024年将是出境游相对平稳持续的恢复期，南美洲、非洲的一些国家和地区是目前已经显示出强劲恢复势头的小众目的地，今年将吸引更多出境游客。此外，商业和教育出行需求强劲，将有力支撑市场持续复苏。

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