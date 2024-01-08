新华社香港1月6日电（记者查文晔）“贺岁迎龙—2024粤港澳大湾区书画名家笔会”雅集活动6日晚在香港大公文汇传媒集团举办，来自粤港澳三地的十余名知名书画家挥毫泼墨，共迎新春。

当天正值小寒节气，但笔会现场暖意浓浓，墨香四溢。行书、草书、隶书、水墨花鸟、斗方、春联，书画家们以笔墨寄心意，以字画抒真情，将对祖国和大湾区的真挚祝福倾注于笔端，即兴创作了多幅书画作品。一幅幅遒劲有力、清新飘逸的书法作品，一幅幅形象生动、意境深远的水墨画在台案上展开，充分展现中国传统艺术之美。

尽管年过七旬，但香港东方书画院院长、香港书法家协会副主席梁君度提起笔来仍然一丝不苟、气定神闲，唐朝诗人刘禹锡的《陋室铭》一挥而就。他表示，中国传统书画在香港传承有序，日渐茁壮，正受到越来越多民众特别是青少年的喜爱。他在香港《文汇报》上开有书法专栏，以故事性、趣味性的随笔将书画艺术娓娓道来，三年多时间里发表了百余篇文章，众多读者从中获益。

笔会现场，一幅由粤港澳三地书画家联手创作的水墨花鸟引人注目。火红的木棉、苍翠的绿竹、洁白的水仙、粉嫩的荷花，寓意龙年红红火火、吉祥如意。

执笔的广州越海书画院院长陈志雄表示，粤港澳三地的国画家很多都是岭南画派的传人，在风格上系出同门。港、澳得风气之先，成为东西方文化荟萃枢纽，传统书画融合西方艺术后开辟新的道路。

澳门知名女书画家潘锦玲表示，澳门回归祖国后，传统书画艺术得到特区政府和社会各界的大力支持，正焕发出蓬勃生机与活力，此次笔会有助于促进粤港澳三地书画家的交流，对推动大湾区文化发展很有必要。

此次笔会由东盟-中国书画家联合总会、广州越海书画院、香港东方书画院、澄明书道协会、中国书画世界行澳门交流会等机构共同主办。

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