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日本能登半岛地震导致部分海域变成陆地

2024年01月08日08:54 | 来源：新华网
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新华社北京1月7日电 日本媒体6日援引研究人员的话报道，日本石川县能登半岛地震导致沿海部分海底抬升变成陆地。

据《读卖新闻》报道，日本国土地理院研究人员分析卫星观测数据，发现从能登半岛珠洲市经轮岛市至志贺町的沿岸海底隆起露出水面，总长度大约85公里。其中，轮岛市皆月湾一带海底隆起大约4米，海岸线向海中推进大约200米。

这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的“轮岛早市”的废墟。新华社记者张笑宇摄

这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的“轮岛早市”的废墟。新华社记者张笑宇摄

日本地理学会研究人员分析航空摄影图片，发现仅在珠洲市至轮岛市沿岸大约50公里范围内，陆地面积就扩大约240公顷。

据共同社报道，根据空中观测，轮岛市沿海大约15公里范围出现水下陆地抬升出水面现象。

能登半岛1日发生7.6级地震，最大震度为7，达到日本气象厅所设震度等级的最高级。《读卖新闻》援引广岛大学地理学副教授后藤秀昭的话报道，这类导致地形改变的地震数千年来在这一带发生过多次，1日的地震已经达到这一程度。

根据石川县统计，截至当地时间6日17时，能登半岛地震在该县造成126人死亡，另有210人下落不明。

日本气象协会统计，包括1日7.6级地震前数分钟发生的一次地震在内，截至7日中午，能登半岛地区发生最大震度5弱及以上地震15次。其中，6日深夜发生的一次地震最大震度达到6弱。（惠晓霜）

(责编：艾雯、崔译戈)

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