新华社加沙1月7日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦通讯社7日报道，以色列军队当天密集轰炸加沙地带南部城市汗尤尼斯和拉法多个地区，目前已造成至少82人死亡。

报道说，位于汗尤尼斯的纳赛尔医院自7日早上起已接收至少71名死者，另有数十名伤员在医院接受治疗。此外，以军当天还对拉法北部地区发动空袭，造成至少11人死亡。

以色列国防军总参谋长哈莱维7日在视察部署在约旦河西岸的以军部队时表示，目前还无法断言以军在加沙地带的行动将持续多久，但“可以确定的是，整个2024年我们都将在加沙地带战斗”。

他还说，以军正在让黎巴嫩真主党付出越来越沉重的代价。以军有义务让以色列北部的居民安全回到家园，因此以军将继续向真主党施加军事压力，甚至与真主党全面交战。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门7日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击造成113人死亡、250人受伤。自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过2.28万人死亡、5.8万余人受伤。（参与记者：张天朗、吕迎旭）

(责编：艾雯、徐祥丽)