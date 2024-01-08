新华社华盛顿1月7日电（记者许缘 熊茂伶）美国国会众议院议长、共和党人约翰逊7日表示，国会两党领导人当天就一项总额达1.59万亿美元的支出协议达成一致，为联邦政府避免在本月晚些时候陷入部分“停摆”铺平道路。

约翰逊当天在写给国会议员的信中说，该协议为2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日）制定了支出计划，其中8860亿美元用于国防支出，7040亿美元用于非国防支出。

不过，按照参议院多数党领袖、民主党人舒默和众议院民主党领袖杰弗里斯当天发表联合声明中的说法，2024财年非国防支出预算为7727亿美元，金额与约翰逊公布的数字有所出入。一名国会民主党议员助手表示，两者差额为“调整部分”，包括在当天的协议里。

美国总统拜登在两党达成协议后发表声明说，支出协议“让我们离防止不必要的政府‘停摆’又近了一步”。他呼吁国会共和党人必须停止威胁让政府陷入“停摆”，履行其基本责任。

拜登还提及他于2023年10月向国会提出的包括援助以色列和乌克兰资金在内的特别拨款请求。他敦促国会共和党人尽快批准该请求。

美国联邦政府大部分机构即将在1月19日因运转资金耗尽而陷入“停摆”，剩余机构的运转资金将在2月2日耗尽。分析人士指出，尽管该协议推动了潜在拨款法案的立法进程，但并非表明国会两党已弥合分歧。约翰逊在信中坦言，协议达成的开支水平“不能让所有人满意”，也不能像部分议员预期的那样削减开支。因此，联邦政府“停摆”的可能性仍然存在。

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