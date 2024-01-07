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日本一国会议员因“黑金”丑闻遭逮捕

2024年01月07日15:46 | 来源：新华网
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新华社东京1月7日电（记者姜俏梅 郭丹）日本自民党“安倍派”国会众议员池田佳隆7日因涉嫌违反《政治资金规正法》被东京地方检察厅特搜部逮捕，从而成为自民党自去年被曝出“黑金”丑闻以来首遭逮捕的国会议员。

池田佳隆自2012年以来连续4次当选国会众议员，曾担任文部科学副大臣。日本媒体援引东京地方检察厅特搜部的消息报道说，池田与其秘书合谋在2018年至2022年，从自民党“安倍派”获得总计4826万日元（约合238万元人民币）政治筹款派对券回扣，且未将这部分资金登记在其政治资金收支报告中，这一行为涉嫌违反《政治资金规正法》。

自民党派阀“黑金”丑闻自去年11月被曝光后迅速发酵。据报道，自民党派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将有机会返还给议员，成为他们的额外收入。这些将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。

东京地方检察厅特搜部自去年12月13日正式介入调查相关丑闻。日本首相岸田文雄随后撤换了内阁和自民党高层中所有“安倍派”成员。

(责编：王禹蘅、崔越)

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