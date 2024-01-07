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国际观察｜乘春自有期——跨国企业看中国市场的潜力、魅力、魔力

2024年01月07日09:42 | 来源：新华网
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新华社北京1月6日电 题：乘春自有期——跨国企业看中国市场的潜力、魅力、魔力

新华社记者

新年伊始，不少跨国企业开启年度规划，有意继续加大对中国市场的投入。面对变乱交织的世界和复苏乏力的全球经济，中国市场对于跨国企业而言依然充满潜力、魅力和魔力。众多跨国企业期待持续借助中国超大市场实现更大发展。

下一个“中国”，还是中国

中国基础设施良好，消费群体规模大，投资环境不断完善，为各国企业在中国发展带来宝贵机遇，跨国企业致力于持续发掘中国市场潜力。

德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，这些年来，公司在中国实现长足发展，为未来打下坚实基础。中国经济发展成熟、市场体量巨大，从长远来看仍具备增长机会。

“我们希望抓紧这一机遇，继续深化中国战略，这里虽非故土，却亲似家园。我们将持续扩大在中国的投资，尤其是在研发领域的布局。”康林松说。

同样作为欧洲跨国车企，德国大众集团在生产、研发和采购方面推进全面本土化，将德国总部以外最大的研发中心落户中国。

大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德表示，大众正在全面融入中国的产业生态，以更快地开发并制造满足中国客户需求的产品。在充满活力的市场环境中，高速发展是保持竞争力的关键。

中国电动汽车产业崛起，为佛瑞亚、法雷奥等法国汽车设备制造商提供了丰富的业务来源。佛瑞亚集团2023年三季度财报显示，其中国市场销售额增长11.8%，业绩表现强劲。佛瑞亚集团首席执行官柯瑞达多次表示，中国是佛瑞亚的“战略要地”，在中国汽车行业影响力的提升，将进一步推动佛瑞亚汽车电子产业链的发展和进步。

法兰克福欧洲大学高级研究员克里斯蒂安·德雷格表示，欧洲市场和企业都十分关注中国经济发展。中国的市场规模、人口受教育程度、高质量的基础设施建设以及对东南亚地区经济发展的带动作用，都对欧洲经济复苏至关重要。

积土而为山，积水而为海

在全球经济低迷的背景下，中国经济保持了可贵韧性，中国市场的魅力不仅吸引着跨国制造企业，也吸引越来越多的国际餐饮企业、高科技企业和金融机构加码对华投入。

国际餐饮巨头百胜中国在华经营稳步增长。百胜中国2023年三季度财报显示，公司主要财务数据均实现增长，当季净新增门店500家，门店总数超1.4万家。该公司计划到2026年将在华门店数扩展至两万家。

苹果公司日前发布财报显示，2023财年该公司大中华区营收约占公司总营收五分之一。“我认为中国是极其重要的市场，我对中国市场前景非常乐观。”苹果公司首席执行官库克说。

中国市场不仅是苹果公司产品的消费之海，也是其供应之源。深耕中国30年，中国已成为苹果公司重要生产基地。在占苹果公司总采购98%的前200家供应商中，有151家在中国进行生产。

实业发展与金融助力相辅相成，国际金融机构敏锐捕捉到中国市场机遇。据路透社报道，花旗集团计划最早于今年底在华成立全资投资银行部门，并招聘约30名员工。该部门将侧重中国国内资本市场，未来将进一步增加员工人数至近100人。

德雷格说，中国更好的经济前景、更高质量的基础设施以及稳定的政策环境等，将有助于吸引外商进一步加大投资力度。未来几年里，相信中国将成为一个更加强大的市场。

且长凌风翮，乘春自有期

跨国企业借中国市场“魔力”焕发新机。“不到40秒下线一台车。”这是特斯拉上海超级工厂的制造效率。特斯拉上海超级工厂2023年累计交付量达到94.7万辆汽车，同比增长33%，在其全球产能中占比过半。这不仅仅是“魔都”的魔力，更依托于中国市场和产业链的强大支撑。

目前，上海超级工厂已成为特斯拉的全球出口中心，工厂内使用的零部件95%以上来自本土供应商。消费方面，截至2023年第三季度，中国市场约占特斯拉销售额的五分之一。

作为最早一批进入中国的外资企业，松下集团深耕中国45年，将中国市场视为最重要的海外市场之一，在华业务规模已占集团总体业务的27%。

松下控股集团全球副总裁本间哲朗表示，中国始终走在创新道路上，在保持制造大国的同时，逐渐成为消费大国、创新大国。竞争激烈的中国市场，已成为磨砺外资企业竞争力的理想训练场。松下将积极参与中国经济的高质量发展，与开放的中国共创同行。（执笔记者：邓茜；参与记者：许嘉桐、周思雨、康逸、单玮怡、钟雅、吴晓凌、刘芳、熊茂伶、刘亚南）

(责编：王禹蘅、崔越)

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