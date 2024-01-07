新华社日本轮岛市1月6日电 通讯｜轮岛早市化为焦土——日本能登半岛地震火灾现场见闻

新华社记者郭丹 李光正 张笑宇

四处可见烧焦的断壁残垣，满地都是破碎的瓦砾。汽车烧得只剩骨架，电线杆东倒西歪，门框也扭曲变形……新华社记者日前来到日本能登半岛地震重灾区石川县轮岛市，在市内著名观光地轮岛早市，看到的一切让人感到悲凉。

轮岛市距离此次地震震中仅30多公里，1月1日发生的7.6级地震不仅造成当地大量房屋倒塌，还引发了轮岛早市大规模火灾。据日本国土地理院发布的统计数据，轮岛早市的过火面积达4.8万平方米。

据官网记载，轮岛早市最早形成于公元800年左右，至今已有1200余年的历史，为日本三大早市之一。轮岛早市共有200余家商铺，除了经营代表日本能登文化的轮岛漆器外，还经营渔具、土特产、工艺品等，每年吸引约50万游客。

可眼下的早市，哪里还有店铺和游客的踪影。放眼望去，一片焦土，三层高的店铺也被烧得只剩下扭曲的钢筋。地震过去几天了，依然有地方冒着烟，浓烈刺鼻的焦糊味让人无法在此久留。

一对老夫妇在一块空地前发呆。老人指着面前的一片焦土对记者说：“60多年的店，全没了。”

记者采访后得知，这对夫妇此前在早市经营漆器和工艺品。由于店铺是木质结构，销售的又是易燃的漆器，所以地震引发的火灾将他们的店铺烧得一干二净。“1日那天我们没有营业，在家中过年。从电视上知道早市发生了大火，也知道自己的店铺很难幸免，但还是一直不敢来看，今天是第一次来早市。”老太太掩面哭泣道：“真是惊呆了，什么都没了。”

一位住在轮岛早市边上的老人对记者说：“地震发生时，我和老伴并没有第一时间往外跑。可没过多久，我就隔着窗户看到前方有店铺开始冒烟，然后一个接一个的店铺开始冒出滚滚浓烟。我这才推着坐在轮椅上的老伴往外跑，慌乱中什么贵重物品也没拿，也没有看到门口的路已经被震得高低不平，一出门就摔了一跤。”

记者看到震后的轮岛市满目疮痍，除了上千年历史的轮岛早市化为乌有，市内其他地区倒塌的房屋随处可见，道路也是四分五裂，整个城市变得异常寂静。虽然偶尔可见救援队伍在废墟里搜救，但与倒塌的房屋数量相比，救援显得杯水车薪。

据日媒报道，截至6日上午，轮岛市已接到100余起因房屋坍塌等待救援的报警。但救援黄金72小时早已过去，轮岛市的遇难人数恐将继续上升。

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