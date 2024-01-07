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叙利亚媒体：美军在叙东北部转运盗采石油

2024年01月07日09:17 | 来源：新华网
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新华社大马士革1月6日电（记者冀泽 程帅朋）据叙利亚通讯社6日报道，美军当天向伊拉克成批转运从叙利亚东北部盗采的石油等资源。

叙通社援引当地消息人士的话报道，美军一支由56辆油罐车组成的车队当天将在叙油田盗采的石油，经非法过境点运往伊拉克。同日，美军另一支由34辆油罐车、卡车等组成的车队将从叙境内盗取的资源运往伊拉克境内的美军基地。

近年来，叙官方媒体多次报道美军盗取叙东北部资源并转运至伊拉克的美军基地。目前，叙东北部多地由“叙利亚民主军”控制。该组织主要由叙库尔德武装“人民保护部队”领导，受美方支持。

叙利亚石油公司此前表示，由于美军非法驻扎在叙石油资源丰富地区，叙大部分油气田已不在叙政府控制之中。同时由于美国对叙制裁和军事存在，该公司的石油产量已从叙危机前的日均38.5万桶减少到2023年7月的日均1.5万桶。

据叙石油和矿产资源部统计，自2011年至2022年年中，美军在叙非法驻扎以及受其支持的武装势力进行的盗采、非法贸易行为，已对叙石油、天然气等行业造成1071亿美元的直接和间接损失。

(责编：王禹蘅、崔越)

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