新华社旧金山1月6日电（记者吴晓凌）美国联邦航空管理局6日下令暂时停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机，以对该机型进行安全检查。

美国联邦航空管理局表示，这项紧急适航指令将影响约171架飞机，运营商须在恢复飞行前按该指令规定对飞机进行检查。据统计，美国波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客机。

美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机5日从美国俄勒冈州的波特兰起飞后不久在空中发生事故，随即紧急降落，未造成人员伤亡。机上当时载有174名乘客和6名机组人员。据美国媒体报道，机上乘客拍摄的照片显示，乘客座位旁的机舱侧面出现一处破损。在事故发生后，阿拉斯加航空公司宣布将停飞该公司所有同型号飞机。

波音公司6日发表声明表示，支持美国联邦航空管理局要求立即对与事故飞机配置相同的737 MAX 9机型进行安全检查的决定。

美国国家运输安全委员会6日已派人前往波特兰对这起事故展开调查。

2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司航班分别发生空难，总计346人遇难，失事飞机均为波音737 MAX 8型客机。波音737 MAX客机随后在全球多个国家和地区遭停飞近两年。

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