新华社北京1月6日电 题：“国会山骚乱”阴影不散 美国政治纷乱加剧

新华社记者孙丁

三年前，美国“国会山骚乱”事件震惊世界，揭开“美式民主”的假面，美国国际形象遭受重创。三年之后，这一事件的阴影不仅没有散去，而且继续在对美国政治生态产生影响。分析人士指出，随着美国进入大选年，其国内党争和政治对立进一步凸显，围绕“国会山骚乱”的政治和法律纷争将愈演愈烈，美国恐将陷入更多政治纷乱中。

“民主”塌方

2020年美国总统选举后，时任美国总统、共和党人特朗普拒绝向来自民主党的对手拜登认输，并反复宣称选举存在大规模舞弊。2021年1月6日，大批特朗普支持者暴力闯入国会大厦，打断认证总统选举结果的进程，制造了“国会山骚乱”的“名场面”。

该事件造成5人死亡、上百名警察受伤及数百万美元的财物损失。这场骚乱持续数小时，在直播镜头前被记录下来，震惊全美及国际社会，让美国所谓“民主灯塔”的形象进一步崩塌。

美国《华盛顿邮报》文章认为，“国会山骚乱”是美国民主不正常运转的一个“极端标志”。美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默曾点评：“世界上没有哪个先进工业国家比美国在政治上更分裂或在政治上更失灵。”

“国会山骚乱”后，由民主党人控制的众议院再次弹劾特朗普，指控他“煽动叛乱”，但这一弹劾条款未在参议院通过。众议院民主党人后来成立调查委员会并发布调查报告，称“国会山骚乱”发生的核心原因就是特朗普。特朗普则否认对“国会山骚乱”负有任何责任，并称这是一场不幸失控的抗议而非“叛乱”，同时指责民主党人持续对他进行政治迫害。

截至2023年年底，美国已有超过1200人因关联“国会山骚乱”被逮捕，他们被指控的罪名从轻罪非法闯入到重罪密谋叛乱，其中700多人认罪，约170人在审判后被定罪，仅2人被无罪开释。美国司法部说，“国会山骚乱”调查可能是美国历史上被起诉人数最多、证据量最大的调查之一。

影响大选

目前，特朗普正再度竞选美国总统，拜登正竞选连任。

美国中部艾奥瓦州将于1月15日举行共和党党团会议，正式拉开美国2024年总统选举的序幕。民调显示，特朗普在该州领先优势明显，悬念或在于他将会以多大优势胜出。

美国联邦检察官已就“国会山骚乱”以多项罪名对特朗普提出刑事指控，但特朗普拒绝认罪。此案将于今年3月开庭。此外，特朗普还在其他多起案件中被起诉。美国《时代》周刊文章写道，这些案件将以美国从未见过的方式塑造2024年大选。

去年12月，科罗拉多州最高法院裁决，因牵涉“国会山骚乱”，特朗普在该州不具备参加2024年美国总统选举党内初选资格。缅因州也紧随其后作出类似举动。这两州援引的法律依据都是美国宪法第十四修正案第三款。该条款禁止宣誓支持美国宪法、后来又参与叛乱者担任公职，被称为“叛乱者禁令”。在美国其他一些州，也有基于“叛乱者禁令”、针对特朗普的案件，但当地法院已作出的裁决或选举官员的决定都有利于特朗普。

美国阿默斯特学院法理学和政治学教授奥斯汀·萨拉特表示，在特朗普参选资格问题上使用同一法条却得出不同结论，这加剧了美国政治的“混乱和戏剧性”，同时进一步削弱了美国公民对美国民主的信心。

特朗普日前将参选资格案上诉到联邦最高法院，要求推翻科罗拉多州最高法院的裁决。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校法学教授里克·哈森说，美国需要联邦最高法院果断解决围绕特朗普参选资格的问题，否则后面可能出现更多混乱。

撕裂加深

近年来，美国政治和社会撕裂日益严重。“国会山骚乱”三周年之际，民主、共和两党正在从各自的角度“做文章”，相互指责对方是美国民主的威胁。“国会山骚乱”预计将成为美国2024年大选的“关键词”之一，催生出大量话题和争论，将进一步加深美国政治和社会裂痕。

拜登竞选团队官员日前向媒体吹风时称，特朗普如果重返白宫将利用手中权力“摧毁美国民主”。特朗普竞选团队反唇相讥，称拜登及其政治盟友才是美国民主真正的威胁。

美国选民对“国会山骚乱”的态度也呈现出不同政治立场的对立。《华盛顿邮报》和马里兰大学最新一项联合民调结果显示，近九成民主党人认为，“国会山骚乱”是对美国民主的攻击，而超过七成共和党人表示，“国会山骚乱”被过度炒作。

美联社文章认为，关于谁更危及美国的争论可能反映出美国民主“更深层次的问题”。美国哈佛大学教授丹尼尔·齐布拉特指出，当每一方都开始称对方是民主的威胁时，且不论实际情况如何，这都是美国民主“正在解体”的征兆。

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