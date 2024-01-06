新华社东京1月6日电 热点问答丨日本能登半岛地震为何损失惨重

新华社记者钱铮 姜俏梅 郭丹

日本石川县能登半岛1日发生的强震截至6日中午已造成110人死亡，大量建筑物倒塌、毁损，公路开裂。这是自2016年熊本地震以来，日本地震死亡人数首次达到百人以上。

据日本经济机构初步测算，地震造成的直接经济损失将超过8000亿日元（约合395亿元人民币）。为何此次地震带来的人身财产损失如此惨重？除地震本身能量大、震源浅、摇晃强烈等因素外，道路中断导致救援延误，当地房屋抗震性能不足，居民老龄化率高等也放大了地震的破坏力。

此次地震为何破坏力大

此次地震破坏力巨大，这是由地震本身规模决定的。根据距离震中的远近、震源深浅等因素，日本气象厅设定震度（中国称地震烈度）等级，由弱到强为0-7。能登半岛1日发生的7.6级地震，在该地区志贺町观测到最大震度为7，即最高级别。本次地震释放的能量约是1995年发生的7.3级阪神大地震的2.8倍。

本次地震属于震群型地震，即一系列没有主震的地震，主要能量通过多次震级相近的地震释放。震源区域从能登半岛的西端一直延伸到新潟县佐渡岛附近，长度或达150公里，如此大范围的断层破裂带来的地震规模巨大。日本气象厅说，在本次地震中，石川县能登地区观测到长周期地震动为最高级别的4级。这种震动会导致高层建筑长时间持续大幅度摇晃，家具倾倒或大幅位移。

此外，志贺町记录到的加速度达到2826伽（每平方秒28.2米），可比肩2011年3月11日东日本大地震中宫城县栗原市记录的2934伽的加速度。

灾区救援工作为何迟滞

地震发生至今，受灾情况仍未全部明了。日本首相岸田文雄6日指示全力加强救援工作。但多地道路中断、断水断电、通讯不畅等问题增加了掌握灾情信息和救援工作的难度。

1日下午地震发生后，通往灾区的高速公路部分路段及石川县内部分国道禁止通行，位于重灾区轮岛市的能登机场因跑道龟裂而关闭。能登半岛主要国道因多处山体滑坡而中断，其他多处道路也因路面断裂而无法使用。交通受阻使救援物资和机械无法送抵灾区。由于缺乏大型机械，在重灾区救援人员大多只能用简单工具甚至徒手作业。

灾区通信不畅，也严重影响了灾情掌握和救援展开。地震造成多处通讯光缆、基站受损或因停电无法使用。据日本总务省统计，截至5日下午，日本4家主要移动运营商在灾区合计约660个基站无法使用。目前，受灾最严重的轮岛市、珠洲市和能登町的受灾情况尚未能完全统计出来。轮岛市市长坂口茂5日说，当地接到约100条关于有人被埋在倒塌建筑物内的报警求助，预计伤亡人数可能进一步上升。

人身财产损失为何严重

石川县6日发布最新数据显示，本次地震已造成110人死亡，210人下落不明。石川县有超过6.6万户断水，约2.4万户停电，约3.14万灾民处于避难状态。一些避难所人员密集，卫生状况差，已出现新冠病毒等群发感染。

轮岛市、珠洲市等地大量房屋倒塌，轮岛市著名观光地“轮岛早市”还遭遇严重火灾，过火面积达4.8万平方米。石川县公布数据显示，截至6日一早，石川县境内已有至少365栋住宅因地震全毁或部分受损，另有约150栋公共建筑等非住宅受损。

当地偏低的建筑抗震达标率和偏高的人口老龄化比例也是造成巨大损失的重要原因。据日媒报道，重灾区之一的珠洲市符合日本国家抗震标准的建筑仅有半数，远低于日本全国87%达标率的平均水平。当地许多房子是1981年新抗震标准实施前修建的老旧木结构住宅。

此外，能登半岛老龄化程度较高。以珠洲市为例，65岁以上老年人占总人口51.7%。这一方面增加了地震及其次生灾害带来的人身损失，另一方面也导致当地因无人、无力修缮而不断老化的房屋数量较多。

(责编：崔译戈、燕勐)