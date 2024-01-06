人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本能登半岛地震已致110人死亡

2024年01月06日15:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京1月6日电（记者姜俏梅 郭丹）日本媒体6日报道说，能登半岛地震已致石川县110人死亡。石川县当天发布的数据显示，本次地震还造成该县516人受伤，另有211人下落不明。

　　综合日媒报道，1日发生的能登半岛地震造成轮岛市、珠洲市等地大量房屋倒塌，轮岛市等多地发生火灾，其中轮岛市著名观光地“轮岛早市”过火面积达4万多平方米。石川县统计显示，目前因地震全毁或部分受毁住宅达365栋。截至6日上午，石川县仍有超6.6万户断水，约2.4万户停电，约3.14万灾民处于避难状态。据报道，一些避难所因人员密集、卫生状况差，已出现新冠等群发感染情况。

　　目前，重灾区轮岛市、珠洲市和能登町的受灾情况还未有完全统计。轮岛市市长坂口茂5日表示，至少接到约100条报警求助说有人被埋在倒塌建筑物内。日本首相岸田文雄6日要求相关部门“全力以赴进行搜救”。

　　据日本气象厅公布，截至6日8时，气象厅在能登地区观测到震度1以上地震达1045次，超过该地区过去3年同等震度地震次数总和的两倍。该厅还预测，灾区降雨将持续到7日，呼吁灾民警惕塌方等次生灾害。

　　当地时间1日16时10分（北京时间15时10分），日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为“能登半岛地震”。

(责编：崔译戈、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部