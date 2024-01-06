新华社东京1月6日电（记者姜俏梅 郭丹）日本媒体6日报道说，能登半岛地震已致石川县110人死亡。石川县当天发布的数据显示，本次地震还造成该县516人受伤，另有211人下落不明。

综合日媒报道，1日发生的能登半岛地震造成轮岛市、珠洲市等地大量房屋倒塌，轮岛市等多地发生火灾，其中轮岛市著名观光地“轮岛早市”过火面积达4万多平方米。石川县统计显示，目前因地震全毁或部分受毁住宅达365栋。截至6日上午，石川县仍有超6.6万户断水，约2.4万户停电，约3.14万灾民处于避难状态。据报道，一些避难所因人员密集、卫生状况差，已出现新冠等群发感染情况。

目前，重灾区轮岛市、珠洲市和能登町的受灾情况还未有完全统计。轮岛市市长坂口茂5日表示，至少接到约100条报警求助说有人被埋在倒塌建筑物内。日本首相岸田文雄6日要求相关部门“全力以赴进行搜救”。

据日本气象厅公布，截至6日8时，气象厅在能登地区观测到震度1以上地震达1045次，超过该地区过去3年同等震度地震次数总和的两倍。该厅还预测，灾区降雨将持续到7日，呼吁灾民警惕塌方等次生灾害。

当地时间1日16时10分（北京时间15时10分），日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为“能登半岛地震”。

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