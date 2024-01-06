新华社伦敦1月5日电（记者 郭爽）受持续强降雨影响，英国多地遭受洪水袭击，目前英格兰已有1000多处房屋被淹。专家指出，气候变化将增加英国出现强降雨和风暴的可能性。

英国气象局5日发布300多个洪水警报，包括首都伦敦在内的多地遭受洪水袭击，部分地区发生山体滑坡，多地道路和公共设施被淹，多条火车、地铁、航运线路运营受影响，一些河流水位达到或接近峰值。英国环境局官员表示，英格兰地区迄今已有1000多处房屋被淹，数百户居民被疏散。

当天，英国气象局还表示，英国下周大部分地区气温将低于平均水平，多地将出现霜冻和结冰。英国卫生安全局目前已向全英格兰发布寒冷天气黄色警告，称弱势人群面临的风险增加，并可能对健康和社会护理机构产生“重大影响”。

英国近期出现的强降雨天气是在风暴“亨克”后发生。英国环境局洪水主管卡罗琳·道格拉斯表示，去年11月和12月，受风暴“巴贝特”和“夏兰”影响，英国多地发生大面积降雨，土壤已“完全饱和”，无法吸纳近期降水。她警告说，这会导致更多的洪水，影响也更大。

英国环境局官员指出，英国一些地方目前已经感受到气候变化带来的显著影响。专家表示，气候变化会增加英国出现强降雨和风暴的可能性。

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