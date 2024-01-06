新华社北京1月6日电 题：冲突与挑战中求和平 机遇与风险中谋发展——2024全球地区形势前瞻

新华社记者

迈入新的一年，全球各地区形势牵动着世人的神经。

当前，国际局势变乱交织，百年变局加速演进。国际政治纷争和军事冲突多点爆发，全球发展和安全形势错综复杂。乌克兰危机和加沙冲突延宕、全球多国将举行重要选举、世界经济增长动能不足等诸多因素，让新的一年充满不确定性。但机遇与风险同在、希望与挑战并存，谋发展、求和平仍将是各地区人心所向、大势所趋。

亚太：地区国家重合作 美国持续掀风浪

亚太是全球发展稳定之锚和合作高地。重合作、共发展、不在大国之间选边站队是多数亚太国家的基本立场。预计2024年亚太地区仍将保持总体和平和较快经济增长，亚太也是全球唯一保持经济快速增长的地区。国际货币基金组织2023年10月预测，2024年亚太地区经济增长率将达到4.2%，高于全球经济2.9%的增长率。

中国作为亚太地区大国，一向致力于维护地区和平稳定，促进地区国家合作发展、共同繁荣。中国-东盟自贸区3.0版谈判2023年已举行数轮磋商，力争2024年内完成谈判。2024年还将举办“中国-东盟人文交流年”等活动。中国与亚太地区国家在新一年里的合作值得期待。

这一年，亚太多国将迎来重要选举，包括日本执政党自民党总裁选举、韩国国会选举、印度人民院（议会下院）选举、印度尼西亚总统选举、巴基斯坦国民议会（议会下院）选举等。这些选举将对相关国家政局产生重要影响，进而对地区局势产生外溢效应。

与此同时，美国在亚太地区不断兜售所谓“印太战略”，拼凑各式封闭排他的“小圈子”煽动分裂对抗。在美国大选年背景下，不排除美方出于国内政治需要加大在亚太地区搅局力度的可能，而台海、南海、朝鲜半岛形势可能因此承压。

北美：选举结果难料 经济增长放缓

美国总统选举和经济发展态势最受关注，将对本地区和世界其他地区产生较大影响。

美国大选定于11月举行。从目前形势看，白宫争夺战是否最终在寻求连任的民主党籍现任总统拜登和共和党党内支持率遥遥领先的前总统特朗普之间展开，尚无法确定。美国内外政策的延续或转变将对全球形势产生深刻影响。

在这个大选年，美国两党之争和社会撕裂将进一步加剧，中间温和派生存空间将进一步受到挤压。为应对选举，拜登政府预计将在经济、移民、教育等领域发力，而共和党也将继续奋力造势，以争取夺回总统宝座。分析人士认为，仍在持续的加沙冲突和乌克兰危机或许会提升外交政策在本次选举中的分量。

经济学家预计，新的一年，美国经济增速将放缓，并给全球经济带来负面影响。放缓的主要原因是美国核心通胀率仍高于预期目标、高利率政策滞后效应逐步显现、联邦政府债务规模还在不断扩大、大选带来的不确定因素增多。

亚欧：乌克兰危机是焦点 俄西博弈仍激烈

乌克兰危机走向将继续成为国际焦点，并在一定程度上影响本地区乃至世界局势的发展。

这一年，乌克兰危机升级进入第三个年头，但从眼下情况看，结束这场危机仍看不到隧道尽头的光亮。去年乌克兰军队对俄方发动的反攻受挫，一些西方国家在某种程度上出现“援乌疲劳症”，但美西方出于维护地缘战略优势需要，预计仍将持续军援乌方同俄方激烈博弈。乌克兰危机一旦出现转折，必将是地区和国际局势中的重大事件。

俄罗斯总统选举定于3月举行，普京总统不久前已宣布参选。俄舆论普遍认为，普京大概率将胜选连任。外交方面，俄罗斯是2024年金砖轮值主席国，将于10月在喀山主办金砖国家领导人会晤。乌克兰危机以来，俄罗斯与西方渐行渐远，“全球南方”在俄外交中的重要性愈加凸显，与发展中国家加强合作将是2024年俄外交的发力点。

乌克兰此前以同俄方的冲突还在进行为由取消了2023年议会选举。对是否于2024年举行总统选举，乌总统泽连斯基也表示“现在不适宜”。但乌国内仍有要求按期选举的声音，相关事态如何发展以及将对战局产生何种影响值得关注。

亚欧地区近年来局部冲突不断，大国博弈加剧。面对这一形势，2024年，亚欧地区国家或将采取更加平衡的多元外交政策，努力争取本国利益最大化，保持社会经济稳定发展。

欧洲：欧盟要职将换届 极右势力或壮大

对欧洲来说，令国际社会瞩目的大事是，欧盟委员会主席、欧洲理事会主席、欧盟外交与安全政策高级代表、欧洲议会议长等职位都面临换届，相关人事变动将影响欧盟未来政策走向。其中，得到美国支持的现任欧盟委员会主席冯德莱恩会否连任值得关注。

由于欧洲建制派政党近年来在解决移民、经济增长缓慢等问题方面整体表现不佳，受渴望变化的民意影响，欧洲极右翼政治力量不断壮大。2023年，极右翼政党在芬兰、荷兰等国势力大增，已进入内阁或在议会选举中获胜。随着乌克兰危机和巴以冲突延宕，涌向欧洲的难民潮再度出现，2024年，反移民的极右翼势力很可能在欧洲获得更多支持。

2024年，乌克兰危机仍将是欧盟的主要安全关切之一。部分欧盟国家表示会同乌克兰签订双边安全保障协议，承诺为乌提供情报支持和军事援助。但欧盟内部已有多国发出不满声音，欧盟内部对乌态度分化。

欧洲经济增长乏力，欧盟经济“火车头”德国2024年经济形势不容乐观。当前，欧元区利率维持在高位，高利率叠加高债务，给欧盟多国金融稳定带来压力，令经济复苏面临更多挑战。

中东：加沙冲突难停息 地区国家谋自主

加沙冲突对巴以双方、地区乃至国际局势都带来严重冲击，其影响已从政治、安全延伸到经济、社会等领域。

目前，国际社会要求停火止战、缓解人道主义危机的呼声持续加大，但由于美国继续支持以色列，战事走向仍不明朗。同时，冲突外溢导致黎巴嫩真主党、也门胡塞武装同以色列和美国的冲突明显增多。

由于美国支持以色列，而对阿拉伯国家诉求少有顾及，阿拉伯国家和美国之间裂痕将继续加大。近年来美国在中东地区进行战略收缩，但仍竭力维护其在中东的霸权，美国中东政策的破坏性作用将进一步凸显。

这一年，中东地区重要国家伊朗将迎来议会选举和专家会议选举，选举结果将影响这个地区大国内外政策走向，其在地区层面的外溢效应值得关注。

当前，求和平、谋发展正成为越来越多中东国家的共识。这些国家独立自主性空前增强，正积极参与塑造国际体系，成为“全球南方”的重要力量。

非洲：国际影响将提升 安全稳定待加强

随着非洲联盟近期加入二十国集团，以及埃及、埃塞俄比亚1月1日成为金砖国家正式成员，2024年，非洲在全球事务中的参与度与发言权获得提升。新一届中非合作论坛会议将再次在中国举办，中非双方将在更广泛领域开展合作，为中非人民带来更大福祉。

这一年，非洲大陆自贸区建设将加速推进，将有30个非洲国家开始实施非洲大陆自贸区协议。泛非支付结算系统（PAPSS）已有10个非洲国家的央行加入，如能实现2024年内所有非洲国家央行加入的目标，将极大助力地区国家合作。

南非、塞内加尔等国2024年将迎来总统选举，其结果将直接影响到这些国家以及地区的局势走向。

2024年，动荡与战乱是撒哈拉以南非洲地区亟需解决的重要问题。非洲西部和萨赫勒地区近年来政变频发，苏丹武装冲突走向长期化，引发广泛担忧。

拉美：“左右”方向待抉择 中拉合作迎大年

2024年，拉美地区的萨尔瓦多、巴拿马、多米尼加、墨西哥、乌拉圭、委内瑞拉都将举行大选，这些选举的结果将决定拉美政治钟摆的左右进程，同时还将在很大程度上影响拉美一体化进程和地区争端解决机制的效能，进而影响危地马拉政治危机、委内瑞拉和圭亚那领土争端等地区问题的解决。

近来，随着厄瓜多尔左翼冲击总统宝座失利和来自极右翼阵营的阿根廷总统米莱宣誓就职，拉美左翼掀起的第二波“粉色浪潮”在经济持续低迷的“逆风”下略显后劲不足。

2024年，二十国集团和亚太经合组织都将进入“拉美时间”，二十国集团领导人峰会和亚太经合组织领导人非正式会议将分别在巴西和秘鲁举行，届时拉美将成为全球瞩目的焦点。

2024年，中拉论坛迎来成立十周年。中国将同拉美国家一道，不断提升中拉合作水平，增进人民福祉，共同促进人类进步事业的发展。（参与记者：刘晨、刘赞、刘丽娜、孙萍、辛俭强、韩冰、张远、蔡施浩、赵晖）

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