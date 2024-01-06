“2023年‘拉丁美洲十大事件’暨2024年拉丁美洲形势展望研讨会”5日在京举行。人民网记者 鲁扬摄

人民网北京1月6日电 （记者鲁扬 赵健） “2023年‘拉丁美洲十大事件’暨2024年拉丁美洲形势展望研讨会”5日在京举行。

中国社会科学院荣誉学部委员、研究员徐世澄就评选结果进行点评。人民网记者 鲁扬摄

评选活动由北京中拉文化交流中心、中国社会科学院和平发展研究所、中拉教科文中心（CECLA）联合发起，采取网友线上评选和专家线下评选相结合的方式进行。经过网友投票和专家投票加权后，评选出的“2023年拉丁美洲十大事件”结果如下：

阿根廷极右翼自由前进党领导人哈维尔·米莱在大选中获胜并就任阿根廷总统；中国同洪都拉斯建交；卢拉第三次就任巴西总统；中国提升与委内瑞拉、哥伦比亚、乌拉圭和尼加拉瓜四国的关系；第七届拉共体峰会在阿根廷举行；第16届中拉企业家峰会在北京召开；中美洲议会取消台湾地区所谓“立法院”“常驻观察员地位”，接纳中国全国人大为常驻观察员；中国同厄瓜多尔和尼加拉瓜签署自由贸易协定；智利和阿根廷总统出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛；“77国集团和中国”峰会在古巴举行。

本次评选活动得到了社会各界的广泛参与，自发布之日起截至1月4日24点，共收到310份网络投票。

与会专家学者就拉美局势和中拉关系展开讨论。人民网记者 赵健摄

在投票活动后举行的研讨会上，来自社科院、商务部、媒体、高校等机构的近30位专家学者就拉丁美洲的发展形势及中拉关系展开了讨论，与会者一致认为，随着“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议得到越来越多拉美国家的响应，中拉友好合作会不断得到加强。

与会专家学者举行合影。主办方供图

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