人民网雅加达1月5日电 （记者李培松）1月5日，伴随着线性绞车停止键的按下，印尼拉维拉维项目52英寸海管拖拉头准确抵达登陆点，标志着由中石油管道局承建的世界最大口径海底原油管道长距离岸拖施工圆满完成。

印尼拉维拉维项目52英寸海管拖拉头准确抵达登陆点。主办方供图

印尼拉维拉维项目为中石油管道局在印尼承建的第一个大型EPCC项目，也是中国企业首次承建印尼国家石油公司的项目，是印尼石油战略项目巴厘巴板炼厂改扩建的配套项目。项目主要工作范围包括52英寸海底管道及32万吨单点系泊、52英寸陆地管道、2座17万方储罐，即“海陆空”三部分，其中海管、单点系泊、储罐均为管道局目前承建的最大原油储运设施，同时52英寸的海管也为目前世界上最大管径的海底原油管道。

印尼拉维拉维项目52英寸海管拖拉头准确抵达登陆点。主办方供图

海管岸拖施工是项目海工部分最为关键的一环，此次岸拖的52英寸海管，单根管加上10厘米厚的水泥包覆层已达60英寸，重约26吨，同时还需背骑6英寸的排污管线，岸拖长度2.06公里，施工难度极大。

为此，印尼拉维拉维项目部针对岸拖施工存在的各类风险进行了多次辨识分析，防止在岸拖过程中出现浮筒导致拖拉力失效、拖拉头入海扎头、绞车遛缆、岸拖轨迹失控等高风险，制定了分类分级管控措施及一系列的应急预案，并聘请海工专家对方案进行审核把关，确保了海管岸拖一次成功。

下一步，印尼拉维拉维项目部将稳步推进海管铺管作业及单点系泊安装等海工工作，继续为印尼能源建设作出贡献。

(责编：崔译戈、刘慧)