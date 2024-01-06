新华社德黑兰1月5日电（记者沙达提）伊朗情报部5日说，该国执法人员已逮捕11名与克尔曼市爆炸袭击事件有关联的人员。

伊朗情报部当天发表声明说，袭击事件发生后，情报部门追踪到极端组织“伊斯兰国”人员，并与安全、警察等部门展开合作，先后在6个省逮捕11名与克尔曼市爆炸袭击事件有关联的人员，其中两人为自杀式袭击者提供了住宿。执法人员在抓捕行动中还查获雷管、炸弹背心等爆炸装置和材料。

1月5日，在伊朗德黑兰，人们参加克尔曼市爆炸袭击事件遇难者的葬礼。新华社记者沙达提摄

声明说，已查明两名自杀式袭击者中一人是塔吉克斯坦公民，另一人身份尚未确定。执法人员将继续展开行动，将所有参与袭击的人员绳之以法。

克尔曼市是伊朗遇袭身亡的高级将领卡西姆·苏莱曼尼的故乡。3日，苏莱曼尼遇袭身亡纪念活动在该市举行。两起爆炸相继发生在苏莱曼尼墓地附近，现场聚集了数百名参加纪念活动的民众。极端组织“伊斯兰国”4日宣称制造了此次爆炸事件。5日，伊朗在克尔曼市为在爆炸事件中的遇难者举行了集体葬礼。

伊朗内政部副部长马吉德·米尔-艾哈迈迪5日在介绍克尔曼市爆炸事件最新调查结果时说，在现场发现两名袭击者尸体，证实两起爆炸都是自杀式袭击。爆炸事件已造成89人死亡、270多人受伤。

1月5日，在伊朗德黑兰，人们参加克尔曼市爆炸袭击事件遇难者的葬礼。新华社记者沙达提摄

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