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以色列北部遭来自黎巴嫩火箭弹袭击

2024年01月06日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷1月5日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列北部多地5日遭到来自黎巴嫩的火箭弹袭击。以国防部长加兰特当天表示，留给外交手段化解以黎边境紧张局势的时间已经不多。

　　据以色列媒体报道，以色列北部当天多次遭到来自黎巴嫩的火箭弹袭击，其中谢莫纳镇、吉拉迪村等地傍晚遭到15枚火箭弹袭击，其中4枚火箭弹被成功拦截。

　　以军方5日晚说，以战机当天轰炸了黎巴嫩真主党的作战指挥中心，以军坦克和大炮袭击了黎境内多个目标。

　　加兰特当天在进行形势评估时说，为化解以色列与黎巴嫩真主党之间的紧张关系，以色列倾向于达成外交解决方案，但“留给外交努力的时间已经不多”。

　　另据黎巴嫩灯塔电视台报道，黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉当天在黎首都贝鲁特说，自去年10月8日以来，真主党对以色列境内48个目标进行了670多次袭击。

　　去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。黎巴嫩真主党随后不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。据国际移民组织数据，本轮黎以冲突已造成175名黎巴嫩人死亡，7.6万黎居民流离失所。以色列方面说，冲突造成以北部边境8万居民逃离家园。

(责编：崔译戈、燕勐)

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