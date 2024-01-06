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美国去年12月失业率环比持平

2024年01月06日09:22 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月5日电（记者许缘 熊茂伶）美国劳工部5日公布的数据显示，2023年12月美国失业率环比持平为3.7%，非农业部门新增就业人数为21.6万。

　　数据显示，去年12月美国失业率较去年4月的历史低点高出0.3个百分点。劳动参与率为62.5%，较前月下降0.3个百分点，低于新冠疫情暴发前的63.3%。

　　按行业来看，当月休闲和酒店业就业人数环比增加4万。2023年该行业就业人数月均增加3.9万，较2022年的月均增加8.8万大幅减少，且就业人数较疫情前减少16.3万。医疗保健业就业人数增加3.8万。零售贸易业就业人数增加1.7万。同时运输和仓储行业减少2.3万个就业岗位。

　　分析人士认为，劳动力市场持续较为强劲增长表明实现2%长期通胀目标的道路并不平坦，美联储维持紧缩政策的时间或长于预期。根据芝加哥商品交易所一项数据，市场普遍预计美联储将在今年1月维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间不变，同时对3月降息25个基点的预期有所降温。

(责编：崔译戈、燕勐)

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