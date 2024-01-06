新华社北京1月5日电 1月5日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京出席纪念中美建交45周年招待会时，就落实好两国元首重要共识提出三点主张：

一是要坚持相互尊重，当务之急是树立正确认知。中美两国是伙伴还是对手？这是管总的方向性问题。中国人崇尚“道并行而不相悖，万物并育而不相害”。中国的发展振兴有着强大内生动力，反映了历史必然逻辑。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，意味着中国将为世界和平发展承担更大责任、发挥更大作为。中国无意取代谁、凌驾谁，更无意谋求霸权，愿在相互尊重的基础上，致力于构建稳定、健康、可持续的中美关系。希望美方也能放松心态，本着平等和包容的态度，尊重中国人民的选择，尊重中国的发展道路，尊重中国的核心利益，尊重中国捍卫国家的主权和领土完整。

二是要坚持和平共处，重中之重是有效管控分歧。中美社会制度、发展道路各异，这源于双方不同的历史文化传统。不能因为存在分歧就走向对抗，更不能动辄挥舞制裁大棒，搞强权霸权和零和博弈。关键是要有求同存异的远见和定力，不让分歧和差异主导或干扰两国关系。45年前，中美能够超越分歧实现建交，今天我们更应该有这样的格局和担当。习近平主席曾指出，不能让分歧成为横亘在两国之间的鸿沟，而要想办法架起相向而行的桥梁。这才是中美处理分歧的正确思路。

三是要坚持合作共赢，压舱之石是推进互利合作。过去一段时间，在双方共同努力下，两军在平等和尊重基础上恢复沟通对话，禁毒合作工作组也在排除单边制裁障碍后即将启动。下步，双方要继续充分用好在外交、经济、金融、商务、农业等领域恢复或建立的各项机制，尽快把沟通的桥梁搭起来，把合作的道路铺起来，排除两国交往面临的各种障碍，穿透虚假信息制造的各种“茧房”，不断拉紧两国人民之间的纽带，为中美关系健康发展提供更多正能量。

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