新华社北京1月5日电 1月5日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京出席纪念中美建交45周年招待会。王毅阐述了中美关系45年发展历程带来的三点启示：

一是和平是中美关系最根本的基石。中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，两国人口占世界四分之一，双方经济总量超过世界三分之一，中美两个大国不冲突、不对抗，这本身就是人类最重要的和平红利。同时，作为联合国安理会常任理事国，中美对世界的和平与安全负有重大责任，应当展现大国格局，发挥大国作用。

二是合作是中美相处最正确的选择。过去数十年来，无论是打击恐怖主义、应对国际金融危机，还是抗击埃博拉、政治解决热点问题，全世界都看到了中美合作的力量。当前形势下，两国之间的共同利益不是更少了，而是更多了，两国开展合作的必要性不是减弱了，而是更强了。可以说，中美合作对两国乃至对世界来说，已经不是可有可无的选答题，而是必须认真解决的必答题。

三是共赢是中美交往最本质的特征。中美之间近7600亿美元的双边贸易和2600多亿美元的双向投资，深刻反映了两国在经济结构上的高度互补、在全球产供链上的深度联接、在共同发展上的利益与共。这是全球化背景下国际产业分工的必然结果，是两国经济界的理性选择，是双方利益互补的自然取向。中美互利合作如同流向大海的滔滔江水，人为搞脱钩封堵，只是逆潮流而动，必然得不偿失，反噬其身。

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