新华社巴格达1月5日电（记者段敏夫 李军）伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼5日在巴格达出席伊朗高级将领苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯遇袭身亡4周年纪念活动时表示，将坚定推动结束国际联盟在伊存在。

苏达尼在讲话中说，针对苏莱曼尼和穆汉迪斯的袭击公然违背《联合国宪章》宗旨和原则，严重违反国际关系基本准则。

苏达尼表示，美国主导的国际联盟已没有理由继续在伊拉克存在，伊政府正就此议题协调开展对话的具体时间，伊政府推动结束国际联盟在伊存在的立场是坚定的，“在这一承诺上不会退缩”。

近期，美军多次打击伊拉克境内武装组织设施。4日，位于首都巴格达东部的“人民动员组织”第12旅总部遭无人机袭击，造成包括一名指挥官在内的3人死亡、5人受伤。伊武装部队总司令发言人叶海亚·拉苏尔发表声明说，伊当局认为美国主导的国际联盟应对此次袭击负责。

针对美军频繁的军事行动，苏达尼表示，“人民动员组织”部队是伊拉克武装部队的一部分，针对它的袭击违反国际联盟的目标和原则。他强调，任何人都不得侵犯伊拉克国家主权，伊拉克也将采取必要措施维护国家主权、安全和稳定。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克总理新闻办公室发表声明说，国际联盟的战斗任务已结束，伊军方已接管所有军事基地，一些从事顾问工作的外军人员仍留在伊境内继续为伊安全部队提供支持。

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