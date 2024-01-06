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黄金72小时已过　日本地震灾区200多人生死未卜

2024年01月06日09:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月5日电　日本能登半岛地震遇难人数5日下午增至94人，仍有222人下落不明，许多是老人。灾后救援黄金72小时已过，周末将迎来降雪，废墟下受困人员生存希望渺茫。

　　道路中断依旧是救援物资运输最大难题。逾3.3万名避难民众亟待援助。

1月4日，一名市民查看日本石川县轮岛市“轮岛早市”废墟。新华社记者张笑宇摄

1月4日，一名市民查看日本石川县轮岛市“轮岛早市”废墟。新华社记者张笑宇摄

　　根据石川县政府发布的失联人员名单，222人主要来自重灾区轮岛市、珠洲市，且多为老年人。当地居民说，许多被压在房屋下的失联人员很可能是老人。

　　石川县知事驰浩说，截至4日下午4时左右，黄金72小时已过，“那些需要救援的幸存者生还几率据信将大幅下降”。

　　救援人员当天晚些时候在轮岛市救出两名被困废墟的老妇，社交媒体上一片欢呼。然而，时间正在流逝。天气预报灾区周末有雪，寻找幸存者更加紧迫。

　　日本首相岸田文雄4日决定把支援灾区的自卫队员增至4600人。海上自卫队用气垫船把推土机等清障所需重型设备送到岸上。按照驰浩的说法，地震导致海床抬起变形，大型舰船无法在能登半岛一些海港靠岸。

　　一些自卫队员进入灾区，加入灾后头几天主要由消防员和警察担纲的搜救队伍。在轮岛市，法新社记者看到，一组自卫队员从一座倒塌房屋破碎的窗户进入，寻找一名失联居民。一名自卫队员喊道：“里面有人吗？请回答！”

　　地震发生第四天，灾情全貌仍不清楚。共同社5日报道，石川县内村落仍有700多人处于孤立无援状态。轮岛市有14个地区同样成为孤岛，无法统计受灾人数。市政府接到超过40起“有人被埋”的报告，灾情可能进一步扩大。

　　据《产经新闻》报道，在珠洲市宝立町一条古色古香的老街，沿街建筑物尽数倒塌，像时间停止一般寂静。按照一些居民的说法，当地消防队和来自外地的支援队伍主要在市中心搜救，还没有来到远离市区的宝立町。

　　报道说，在石川县穴水町，搜救开始较早，但进展缓慢。有救援队来到一座倒塌房屋前施救，却被附近居民告知里面的人已获救，反映出救援行动信息混乱。

这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的“轮岛早市”的废墟。新华社记者张笑宇摄

这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的“轮岛早市”的废墟。新华社记者张笑宇摄

　　按照美联社等媒体的说法，尽管日本以灾后救援较为可靠著称，本次地震发生至今，石川县各疏散点即将耗尽水、食品和毛毯等必要物资，上不了网，缺少药品，厕所、防疫等卫生状况令人担忧。

　　共同社说，截至4日，石川县仍有约3万户住宅断电，13个市町约8万户停水。轮岛市长坂口茂说，全市1.1万避难民众截至3日只领到3000份餐食和5000瓶水。

　　在轮岛市一处疏散点，62岁的木下恭子（音译）和200多人排队领饭。“没有自来水，我们上完厕所后没法洗手，”她告诉路透社记者，“避难处有个婴儿只有3周大，奶粉或泡奶粉的水看起来都不够。”

　　在珠洲市设在一所小学的临时避难处，大约300名避难民众苦苦等待援助。

　　一名30多岁女子带着3个孩子避难，告诉《朝日新闻》记者：“哪怕我把自己吃的给孩子，也根本不够。过去两天我几乎什么都没吃。”

　　小畑保夫（音译）向美联社记者展示手中的饭团有多小，“我们领到的只有两个饭团”。这名老人和妻子一同避难，只领到半杯装在一次性纸杯里的水，“一口就喝光了”。

　　小畑说，他没法回到已被毁的房子，眼下只能跟其他避难民众睡在一起，“我们一起聊天，试着鼓励彼此”。他希望，援助在路上。

这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的“轮岛早市”的废墟。新华社记者张笑宇摄

这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的“轮岛早市”的废墟。新华社记者张笑宇摄

　　然而，通往灾区的多条道路不是被山体滑坡堵塞，就是在地震中出现大小不一的裂缝，让运送援助物资的卡车难以通行。石川县官员说，截至4日，全县道路仍有大约100处阻塞点。

　　轮岛市长坂口茂说：“首要的是道路。道路中断不仅妨碍援助物资运输，而且影响供电、供水、手机信号和其他救命基础设施的恢复。”

　　一名曾参与多次救灾的医疗护工高力俊木（音译）告诉路透社记者：“相比其他地震，轮岛市的道路情况非常糟糕。我觉得援助物资运抵要比一般情况下晚得多。”他认为，避难民众将不得不在条件困难的避难环境中多待一段时间。

　　在七尾市，交通警察告诉私家车驾驶员，通往轮岛市的主要道路优先保证救灾车辆通行。加油站限制私家车加油量。许多民众担心余震，选择在车上过夜。

　　地震遇难和失联人员包括一些从外地来石川县同亲人过年的人。

　　53岁的滨谷博之（音译）站在废墟前，告诉法新社记者，地震发生时，大家正在庆祝新年，亲戚们都来了。“房子没塌，但距离能重新住人还很远……我脑子里没地方想以后的事。”（胡若愚）

(责编：崔译戈、燕勐)

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