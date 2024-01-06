新华社德黑兰1月5日电（记者沙达提）伊朗内政部副部长马吉德·米尔-艾哈迈迪5日说，伊朗情报部门已在5个省抓获多名与克尔曼市爆炸袭击事件有关的嫌疑人，这些人支持了袭击行动。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，马吉德·米尔-艾哈迈迪在介绍爆炸事件最新调查结果时说，在现场发现两名袭击者尸体，证实两起爆炸都是自杀式袭击。爆炸事件已造成89人死亡、270多人受伤。

伊朗5日在克尔曼市为爆炸袭击遇难者举行集体葬礼。伊朗总统莱希在仪式上誓言要做出强有力的回应。伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米表示，将“对恐怖袭击进行报复”。

克尔曼市是伊朗遇袭身亡的高级将领卡西姆·苏莱曼尼的故乡。3日，苏莱曼尼遇袭身亡纪念活动在该市举行。两起爆炸相继发生在苏莱曼尼墓地附近，现场聚集了数百名参加纪念活动的民众。4日，极端组织“伊斯兰国”宣称制造了爆炸事件。

苏莱曼尼生前是伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官，主要工作是加强伊朗的地区影响力、打击极端组织“伊斯兰国”等。2020年1月3日，苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美国无人机袭击后丧生。

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