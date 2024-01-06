新华社北京1月5日电 题：布林肯再访中东 立场尴尬成果难期

新华社记者吴宝澍 宋盈 邓仙来

美国国务卿布林肯4日开启为期一周的中东之行。他将先后访问土耳其、希腊、约旦、卡塔尔、阿联酋、沙特、以色列、约旦河西岸和埃及。这是去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，布林肯第四次赴中东访问。

分析人士指出，布林肯此访意在避免巴以冲突进一步外溢。但由于美国始终支持以色列，既难以得到地区国家全力配合，又难以约束以色列和有效威慑地区内的反美武装，此访恐难取得预期成果。

意在避免冲突扩大

根据美国国务院发布的声明，布林肯此行将强调以下事项的重要性：保护以色列、约旦河西岸和加沙地带平民的生命；确保所有剩余被扣押人员获释；共同致力于促进向加沙平民提供更多且持续的人道主义援助，并恢复基本服务；确保巴勒斯坦人不被迫迁出加沙。

中东多地近期与巴以冲突有关的紧张局势也是此访关注的重点。声明称，布林肯此行期间将讨论建立紧急机制，以遏制暴力、缓和言辞，降低地区紧张局势，包括阻止也门胡塞武装袭击红海商船、避免黎巴嫩局势升级。

美国媒体认为，布林肯此行主要目的是避免巴以冲突演变成更大范围冲突。美联社称，对美方而言，要避免巴以冲突外溢，最为关键的是遏制“受伊朗支持”的三方面势力，具体而言就是：遏制也门胡塞武装对红海商船的袭击，遏制黎巴嫩真主党对以色列的袭击，遏制伊拉克和叙利亚境内武装组织对当地美军人员及设施的袭击。

美国国务院发言人马修·米勒3日在记者会上坦言，美方“不指望此行每一场对话都容易”。米勒称，中东地区显然正面临一些棘手问题，巴以冲突蔓延到加沙以外对任何一方都不利。

这张2023年12月26日的视频截图显示，胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明。胡塞武装当天宣布向红海南部海域一艘商船发射了导弹。新华社发

外溢风险持续增加

布林肯此次访问的背景是，巴以冲突外溢效应不断扩大，中东地区紧张局势持续升级。这让布林肯此次“灭火之旅”困难重重。

在以色列和黎巴嫩边境，以军战机3日晚间至4日白天连续对黎南部真主党几处设施发动空袭。以色列媒体称，以军过去几周更积极、更广泛地攻击黎巴嫩真主党武装，真主党则继续向以色列发射导弹和火箭弹。

在伊拉克，美国4日使用无人机对当地民兵武装“高贵者运动”在巴格达东部的一处设施发动袭击，打死数人，包括该组织一名领导人。本轮巴以冲突爆发以来，美国在伊拉克、叙利亚的军事基地和人员受到上百次袭击。美国则对两国一些民兵武装的设施实施了打击。

在红海，也门胡塞武装3日声称对一艘货轮发射了导弹。美国及其他12个国家同日发布联合声明，要求胡塞武装立即停止在红海水域袭击商船，否则将予以军事打击。此前，美军在红海水域击沉三艘胡塞武装船只，造成10名胡塞武装人员死亡。

此外，中东地区还接连发生恐袭、暗杀事件。伊朗东南部克尔曼市3日发生两起爆炸事件，已造成至少84人死亡、284人受伤。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局副主席萨利赫·阿鲁里2日在黎巴嫩首都贝鲁特遭无人机空袭身亡，凸显中东地区发生更大范围冲突的风险。

恐难取得预期成果

分析人士指出，美国在本轮巴以冲突中始终支持以色列，使得布林肯在此次访问中立场尴尬，恐怕难以取得预期成果。

加沙地带卫生部门3日发布的数据显示，本轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过2.2万人死亡。国际社会强烈要求停火止战，但美国又是向以色列输送武器，又是在联合国力挺以色列，引发国际社会尤其是广大阿拉伯国家和伊斯兰国家的强烈不满，很难说服地区国家全力配合美方行动。

美国智库昆西治国方略研究所联合创始人特里塔·帕尔西撰文指出，美国政府对以色列在加沙军事行动的纵容，是当前中东地区紧张局势不断加剧的根本原因。只要美国拒绝向以色列施压要求其停火，中东地区就会持续紧张，并可能发生一场将美国卷入其中的地区战争。

同时，美国政府因地缘战略和国内政治利益需要，难以对以色列进行有效制约，也让以色列在实施可能导致局势升级的行动时没有顾忌。

此外，面对伊拉克民兵武装、也门胡塞武装等势力，美国尽管动用军事手段进行打击，组建红海护航联盟，但很难对这些势力起到实质性的威慑作用。

美国前国防部官员米克·马尔罗伊说，尽管美国一直试图不让巴以冲突演变成一场地区战争，但决定权并不完全在美国手中。冲突演变成地区战争的迹象正在“闪烁红灯”。

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