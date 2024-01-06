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王毅出席纪念中美建交45周年招待会

2024年01月06日04:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月5日电　中共中央政治局委员、外交部长王毅5日在京出席纪念中美建交45周年招待会。

　　王毅在致辞中表示，今年是中华人民共和国和美利坚合众国建立外交关系45周年，习近平主席同拜登总统互致贺信。两国元首都强调，将继续致力于稳定和发展中美关系，造福两国，惠及世界。

　　王毅指出，中美关系风雨兼程，沉淀下来的是关乎两国关系本源的有益启示：和平是中美关系最根本的基石；合作是中美相处最正确的选择；共赢是中美交往最本质的特征。

　　王毅强调，去年11月，习近平主席同拜登总统在旧金山举行历史性会晤。双方应以旧金山为新起点，以相互尊重、和平共处、合作共赢为两国相处之道，把两国元首达成的重要共识真正落到实处。

　　要坚持相互尊重，当务之急是树立正确认知。中国无意取代谁、凌驾谁，更无意谋求霸权，愿在相互尊重基础上，致力于构建稳定、健康、可持续的中美关系。

　　要坚持和平共处，重中之重是有效管控分歧。要有求同存异的远见和定力，不让分歧和差异主导或干扰两国关系。

　　要坚持合作共赢，压舱之石是推进互利合作。双方要继续充分用好各项机制，尽快把沟通的桥梁搭起来，把合作的道路铺起来。

　　美国驻华使馆临时代办米德伟代表美方对美中建交45周年表示祝贺，表示美方愿落实两国元首达成的共识，推动美中关系稳定发展。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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