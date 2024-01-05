新华社莫斯科1月4日电 “喀秋莎。”俄罗斯莫斯科市市长索比亚宁3日在个人博客上宣布在俄出生的大熊猫幼崽的名字。

按照中国野生动物保护协会与莫斯科动物园签署的协议，大熊猫“如意”和“丁丁”于2019年4月抵达莫斯科，开启为期15年的旅居生活。2023年8月24日，“丁丁”首诞幼崽，为雌性。这是在俄罗斯出生的首只大熊猫幼崽。

这是2023年12月21日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫幼崽“喀秋莎”。新华社发

2023年12月2日，大熊猫幼崽出生满100天之际，莫斯科市开启为其选名的网络投票活动，共有10个名字备选。索比亚宁说，超过38万人参与投票，“喀秋莎”以29%的得票率胜出。

“喀秋莎站在峻峭的岸上。”莫斯科24小时电视频道1月3日在社交媒体引用苏联经典歌曲《喀秋莎》的歌词报道这一新闻，“您听听莫斯科动物园最有名的被保护者之一——大熊猫宝宝的名字多么动听。”

莫斯科动物园园长阿库洛娃接受新华社记者采访时说，大熊猫是和平和友谊的象征，这只大熊猫宝宝“是我们收获的俄中友谊果实”。

阿库洛娃回忆道，“丁丁”开始分娩时，大家都很紧张，“连走路都踮起脚尖”，生怕惊扰到它，“因为最初几分钟最重要也最危险”。

有着十多年从业经验的中国大熊猫专家吴凯用“有惊无险”总结“丁丁”分娩过程。他说：“因为‘丁丁’是初产，产前会表现出焦躁情绪，经常抓咬笼舍里的木头或四处走动，俄罗斯同事对此很紧张，担心‘丁丁’会出现不好的状况。”

对此，吴凯和俄方工作人员准备了“丁丁”平时爱吃的竹子、精料、苹果等食物，还用语言安抚它，逐渐平复它的情绪，“最终得到一个健康的‘姑娘’”。

这是2023年12月21日在俄罗斯莫斯科动物园拍摄的大熊猫幼崽“喀秋莎”（前）和大熊猫妈妈“丁丁”在一起的照片。新华社发（莫斯科动物园供图）

如今，“喀秋莎”已满四个月。索比亚宁介绍，小家伙“一天天在长大、变壮，变活跃”，长出了不少牙齿，对周围充满好奇，学会爬动后，“甚至试图爬出围栏”。不久前的体检结果显示，它体重8.67公斤，加上尾巴后的体长为79.5厘米。

“喀秋莎”和“丁丁”目前生活在非展览区。工作人员在例行检查时，需要接受特殊培训和拥有专业技能，“以免给它们带来不必要的惊扰”。

吴凯期待着未来大熊猫一家三口同框展出的画面。他说：“那一定会温暖每个俄罗斯家庭。”（记者：江宥林、白雪骐、孟菁、华迪、奥斯特罗维多夫（报道员）、奥西波娃（报道员）、黄继来（实习生）；视频：孙硕、张超群、王申；编辑：王鑫方、王玉珏、刁泽）

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