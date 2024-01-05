新华社北京1月4日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌4日表示，中方敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，停止以国家安全为借口打压限制中国赴美留学人员，切实保障中国在美学者学生安全和合法权益。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，多名中国留学生近期入境美国时遭到长时间盘查，并被检查手机、电脑等随身电子设备。一些学生的签证被注销并被告知5年内不得入境美国。请问发言人对此有何评论？

汪文斌说，长期以来，美方出于政治目的，对持合法有效证件和签证的中国赴美留学生滥施打压迫害，动辄盘查、关押、逼供、诱导甚至遣返。近几个月来，每月均有数十名包括留学生在内的中方赴美人员被美方强制遣返。

“美方的做法是典型的选择性、歧视性、政治性执法。中方对此强烈不满，坚决反对。”汪文斌说。

汪文斌说，美国自诩开放包容和学术自由，却错误制定并颁布实施第10043号行政令，滥用国家安全概念，将学术研究政治化、武器化，一再对中国赴美学生实施盘查、滋扰、遣返，严重损害中国留学人员合法权益，严重毒化两国人文交流氛围，严重违反两国元首关于加强和便利两国人文交流的共识，同中美两国人民开展友好交流的共同愿望背道而驰。

汪文斌表示，中方敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，撤销错误的第10043号行政令，停止以国家安全为借口打压限制中国赴美留学人员，切实保障中国在美学者学生安全和合法权益，以实际行动兑现支持和便利中美人文交流和人员往来的承诺。

“中方将继续采取必要措施，坚决维护中国公民合法权益。我们也提醒赴美留学人员警惕相关风险。”汪文斌说。

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