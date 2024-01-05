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“伊斯兰国”称制造伊朗克尔曼爆炸

2024年01月05日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰1月4日电（记者沙达提）极端组织“伊斯兰国”4日宣称制造了日前发生在伊朗东南部克尔曼市的两起爆炸事件。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社4日报道，“伊斯兰国”在一份声明中说，两名袭击者在克尔曼市实施了自杀式炸弹袭击。报道还援引消息人士的话说，监控录像和其他证据表明，第一起爆炸是自杀式炸弹袭击，袭击者身份正在确认中。第二起爆炸“很可能”也是自杀式炸弹袭击。

　　伊朗内政部长艾哈迈德·瓦希迪4日将克尔曼市爆炸事件死亡人数从此前公布的95人下调至84人。瓦希迪说，共有284人受伤，其中220人在医院接受治疗，一些人在重症监护病房。

　　克尔曼市是克尔曼省省会和最大城市，距离首都德黑兰约1000公里，这里是伊朗遇袭身亡的高级将领卡西姆·苏莱曼尼的故乡。3日，苏莱曼尼遇袭身亡纪念活动在该市举行。两起爆炸发生在苏莱曼尼墓地附近，相隔十几分钟，现场聚集了数百名参加纪念活动的民众。爆炸发生后，伊朗最高领袖哈梅内伊和伊朗总统莱希谴责袭击事件是“恐怖犯罪行为”。

　　苏莱曼尼生前是伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官，主要工作是加强伊朗的地区影响力、打击极端组织“伊斯兰国”等。2020年1月3日，苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美国无人机袭击后丧生。

(责编：王禹蘅、崔越)

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