新华社耶路撒冷1月4日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防部长加兰特4日表示，通过外交手段缓解以色列北部与黎巴嫩边境局势的时间已经不多。

以色列政府新闻办公室4日发表声明说，加兰特当天向到访的美国特使阿莫斯·霍克斯坦介绍了以方捍卫北部以黎边境安全的决心，并强调首要任务是让撤离这一地区的8万多名以色列人返回家园。

声明援引加兰特的话说，以色列正处于十字路口，“外交手段的时间窗口很短，而我们更倾向这样做”。他强调，以色列不会容忍黎巴嫩真主党构成的威胁，将确保以公民安全。

据以色列国防军4日发表的声明，以军战机3日晚间至4日白天连续对黎南部黎巴嫩真主党几处基础设施发动空袭，包括火箭弹发射场及观察哨、反坦克导弹装置等。

本轮巴以冲突去年10月7日爆发后，以黎边境交火不断。据《耶路撒冷邮报》报道，过去三到四周以军更积极、更广泛地攻击黎巴嫩真主党武装，并成功让该组织一半以上的兵力撤退，但黎巴嫩真主党的重要部队仍驻扎在黎以边境附近，继续向以色列发射导弹和火箭弹。

以军4日还发表声明说，以军在加沙地带的海陆空战斗仍在继续，多名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员在加沙地带南部汗尤尼斯被打死。此外，以军和以国家安全总局（辛贝特）宣布打死巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）在加沙北部的负责人马姆杜·洛洛。

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