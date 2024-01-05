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以防长：冲突后加沙民事事务将由巴勒斯坦人管理

2024年01月05日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷1月4日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防部长加兰特4日说，本轮巴以冲突结束后加沙地带的民事事务将由巴勒斯坦人管理，以色列将保持对这一地区的整体安全控制。

　　加兰特当晚在新闻发布会上说，在以方实现目标后，加沙地带将不会有以色列平民。巴勒斯坦机构将对加沙地带的巴勒斯坦居民负责，条件是不会有针对以色列的敌对行动。

　　加兰特在谈到巴以冲突后加沙地带的安全管理问题时说，以色列不会允许巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）控制加沙地带或对民众构成安全威胁，因此以方将保留在加沙地带的“行动自由”。

　　加兰特还说，以方将过渡到本轮巴以冲突的第三阶段。在此期间，以军将袭击、摧毁巴勒斯坦武装组织的地下隧道，进行空中和地面打击活动等。但他没有透露何时过渡到第三阶段。

　　以色列政府新闻办公室当天发表声明说，以方第三阶段作战目标是削弱巴勒斯坦武装组织在加沙地带的剩余势力。

　　据巴勒斯坦加沙地带卫生部门3日的数据，自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过2.2万人死亡、超过5.7万人受伤。

(责编：王禹蘅、崔越)

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