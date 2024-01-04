新华社北京1月4日电 1月4日，国家主席习近平就伊朗发生严重恐怖袭击事件向伊朗总统莱希致慰问电。

习近平表示，惊悉贵国克尔曼省发生严重恐怖袭击事件，造成重大人员伤亡。我谨代表中国政府和中国人民，向遇难者表示深切哀悼，向伤者和遇难者家属致以诚挚慰问。

习近平强调，中方反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责恐怖袭击行为，坚定支持伊朗维护国家安全稳定的努力。

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