新华社东京1月4日电（记者钱铮 姜俏梅）日本石川县能登半岛地震4日进入第4天。日本政府继续全力搜救可能幸存的人员，并加大对灾区的援助力度。

能登半岛1日发生7.6级地震并引发海啸。截至4日下午，地震已造成84人死亡、79人生死不明。另外，受灾严重的石川县轮岛市、珠洲市等地因道路中断，至少有750人孤立无援。珠洲市方面4日说，自卫队当天已用直升机向受灾地区送去物资。

震后救援“黄金72小时”已过。日本首相岸田文雄在4日下午举行的记者会上表示，仍要全力以赴，“能多救出一人也好”。

受天气和道路中断等因素影响，救援物资运输不畅，能登半岛地震灾区生活物资严重短缺。岸田文雄4日表示，考虑到灾民可能要长期避难，为保障避难所的相关工作，决定将支援灾区的自卫队员人数从目前的约2000人增至4600人。他还表示，将加强中央政府对灾区的支援，并将于9日召开内阁会议确定应急资金。资金规模可能达40亿日元。

日本国土交通省4日说，国土交通省为灾区运送食品、饮用水以及儿童用尿不湿等生活用品的运输船3日下午已从九州地区的北九州港出发，预计5日傍晚抵达石川县的港口。

总务大臣松本刚明4日宣布，为支持在能登半岛地震中受灾的地方政府筹措资金，财政部门考虑提前向这些地方进行转移支付。经济产业省同日宣布将实施融资支援政策，以支持受地震影响的石川、新潟、富山、福井各县的中小企业和小规模法人更容易获得融资。

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