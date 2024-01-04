新华社北京1月4日电（记者马卓言、董雪）外交部发言人汪文斌4日表示，中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎，为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量。

当日例行记者会上，有记者问：在刚刚过去的2023年，世界经济克服新冠疫情影响，实现缓慢复苏，中国在亚太和全球经济增长中发挥了重要作用。中方对2024年中国经济对全球经济贡献有何期待？

汪文斌表示，过去一年，中国经济顶住外部压力、持续回升向好，高质量发展扎实推进。相关国际机构预测，2023年中国全年经济增长5.2%左右，增速在全球主要经济体中保持领先，仍是全球增长的最大引擎。中国粮食生产“二十连丰”，总产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上，再创历史新高。有媒体预测，中国2023年汽车出口量将超过日本，首次跃居世界第一位。

汪文斌介绍说，在刚刚过去的元旦假期，国内旅游出游1.35亿人次，按可比口径较2019年同期增长9.4%，实现国内旅游收入797.3亿元，较2019年同期增长5.6%，中国超大规模市场的内需潜能不断释放。

“事实证明，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，国际社会看好今年中国经济的信心不断增强。”汪文斌说。

他表示，国际货币基金组织驻华首席代表预测中国经济2024年将保持良好增长，并为全球经济增长贡献三分之一的动能。英国经济学人智库等预计，2024年中国经济基本面将更加稳固。美国战略与国际问题研究中心等机构认为，中国电动汽车电池、电子产品、矿产等出口强劲，不少产业全球竞争力领先。“很多国际媒体评论称，中国经济体量巨大、产业生态成熟、中产阶层不断壮大，是外国投资者无法割舍的市场。”

汪文斌表示，新的一年，中国将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，继续发挥创新能力强、市场广阔、基础设施完善、产业链完整以及人力资源丰富且质量高等优势，扩大高水平对外开放，继续放宽市场准入，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，与世界共享中国式现代化带来的新机遇。

“中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎，为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量。”他说。

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