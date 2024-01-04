新华社长春1月4日电 题：跨越6800公里 持续22年——“中国瓦萨”为长春搭建“白金桥梁”

新华社记者王昊飞、王帆、周万鹏

相隔6800公里，从斯堪的纳维亚半岛到中国东北平原腹地，穆拉市与长春市，依托瓦萨国际滑雪节完成“白雪连线”。从引入之初的小众赛事活动，到体育、文旅、经贸多元并茂的冰雪经济名片，“中国瓦萨”已持续22年为长春搭建“白金桥梁”。

4日上午，随着发令枪的响起，来自中国、瑞典、芬兰、美国、日本等国家和地区的近千名专业运动员和滑雪爱好者，在长春净月潭国家森林公园“龙腾盛世”主雪雕前的起点处集体出发，掀起长春2024年第一场冰天雪地的狂欢。

就在前一天，作为第22届中国长春净月潭瓦萨国际滑雪节重头项目的瓦萨经贸洽谈会，于3日在长春净月高新区举行。会议期间，净月高新区集中签约项目38个，计划投资182亿元，预计首年营收66亿元，实现长春2024年招商引资“开门红”。

“能与这么多高手同场竞技心情很激动，希望自己能顺利完赛。”第一次参加“中国瓦萨”赛事的选手修丰4日对记者感慨。有着百年历史的瓦萨国际滑雪节，起源于1922年的瑞典，是全球规模最大的越野滑雪赛事之一。2003年，第一届“中国瓦萨”在长春鸣枪，使长春也成为继瑞典穆拉、日本北海道、美国明尼苏达之后，瓦萨在全球的第四个落户地。

“越野滑雪虽然是冬奥基础大项，却在中国起步较晚。瓦萨赛事的引入，让中国越野滑雪的竞训水平和大众普及获得了前所未有的助推力。”43岁的亚洲越野滑雪退役冠军李阁亮说，瓦萨落户长春后，国际雪联越野滑雪积分赛有了固定的中国站——长春站，此后还增设了中国巡回赛、25公里蓝莓赛、2.5公里大众滑雪赛等配套赛事，使越野滑雪参与人口逐渐壮大并形成辐射效应。

2014年，“中国瓦萨”正式加入了世界规模最大、级别最高的长距离越野滑雪运动组织“世界罗佩特”。10年以来，净月潭的林海雪原不断吸引海内外滑雪高手同场竞技。

长春诺迪维瓦萨管理服务有限公司总经理尼古拉斯介绍，为打造专业化、高水平、国际化的执裁队伍，本次赛事检录、赛道、起点、终点等工作岗位的裁判员均由参与过北京冬奥会越野滑雪项目及冬季两项项目的裁判员担任。

如何在北京冬奥会之后继续做强冰雪产业，“中国瓦萨”的主办方有着更多的思考。长春净月潭旅游发展集团有限公司总经理丁志国说，为普及和推广越野滑雪运动，净月潭联合长春的高校大力开展越野滑雪公益培训。

“中国瓦萨”的公益培训，让很多在长春读书的大学生完成了滑雪启蒙，更让其中学有所成的佼佼者有机会滑向世界各地。2019年，由长春多所高校学生参与组成的国家大学生越野滑雪队，代表中国赴俄罗斯参加世界大学生冬季运动会。“这个雪季以来，我们又在净月潭开展了一个月左右的公益课程。”长春工业大学体育老师王军说。

起源北欧的瓦萨，在长春历经22年的培育，已从单一赛事发展成为集体育、文旅、经贸多元发展的冰雪经济名片。本届活动，主办方长春净月高新区继续将“激情瓦萨·魅力净月”定为主题，在4个多月的时间里，以“中国瓦萨”为主线，陆续开展“冰雪+运动”“冰雪+文化”“冰雪+经贸”等20项各类主题活动，持续筑牢优化“白金桥梁”。

“我们还将更好地满足群众对冰雪消费的新需求。”长春市净月高新区管委会副主任陈爱民说，以挖掘冰雪资源、丰富冰雪业态为重点，净月潭还将举办雪地足球邀请赛、汽车冰雪漂移赛、冰上龙舟赛、冰雪欢乐跑等群众性冰雪运动，打造雪雕集群、蓝冰、雪国列车、雪地咖啡等冰雪网红产品。

以“瓦萨天使”之名，向世界传播长春冰雪文化魅力。4日的“中国瓦萨”开幕式现场，刚刚夺得本届滑雪节“冰雪天使”总冠军的长春光华学院学生王金完成亮相与展示。历经20多年的培育与发展，“冰雪天使”评选已成为“中国瓦萨”的重要文化活动，更是“白金桥梁”上一道靓丽的青春风景。

“瓦萨不仅是一场体育盛会，也是文化交流平台。”王金说，“希望未来有更多人来到长春，领略‘中国瓦萨’的魅力，感受长春冰雪的魅力。”

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