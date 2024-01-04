新华社北京1月4日电 俄乌冲突爆发近两年，火炮、硝烟、废墟、逃难者……类似画面常在西方媒体上反复出现，以美国为首的西方国家一边指责俄罗斯造成大量平民伤亡，却一边给俄乌冲突火上浇油。

在俄乌冲突军事斗争之外，美国发动的全方位舆论战、信息战同样惊心动魄，在俄乌冲突爆发前，西方媒体就开始配合美国政府不遗余力地散布情报、放大矛盾，煽动冲突，借话语霸权党同伐异，不断施放“战争迷雾”，裹挟、影响人们的判断和认知。

为了厘清西方媒体如何通过前期报道为俄乌冲突中的舆论战、信息战铺垫造势，我们选取了包括美联社、路透社、《纽约时报》等在内的10家西方媒体，从他们2021年12月8日至2022年2月20日的报道中筛选出6316篇涉俄乌的稿件，首先按照日期画出了发稿量折线图。

西方媒体涉俄乌报道的第一个小高潮出现在12月8日，单日涉俄乌稿件数量达到177篇。这是因为12月7日美国总统拜登和俄罗斯总统普京举行了线上会议。西方媒体在会后的报道中说，拜登在会谈中警告俄罗斯，如果俄罗斯对乌克兰采取行动，北约将进行相应的军事部署，并对俄罗斯进行制裁。但少有西方媒体关心俄方对于北约东扩的安全担忧。

此后一段时间西方媒体对俄乌局势的关注度保持在中低水平。直到2月11日，单日稿量陡然上升，达到284条，这是因为美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文爆料称，俄罗斯可能会在2月20日之前发动对乌克兰的“入侵”。

美国政治新闻网站Politico称，拜登告诉欧洲领导人，俄罗斯的“入侵”日期是2月16日，因此在“预测日期”的前一日，涉俄乌冲突的单日报道量达到600条，是近期单日报道数量的7倍多。

在平安度过16日之后，西方媒体又相继给出了19日和20日两个日期，使得俄乌冲突报道量始终保持在较高水平，而且每隔一到两天就要刊发分析和评论文章，极力证明，“俄罗斯与西方矛盾不可调和，乌克兰危机不可避免”。

通过对于上述6000余条稿件内容进行关键词提取，只保留具有实际意义的词汇，我们找出了稿件中出现频率最高的34个词。

从词云图可以看出，在西方媒体的报道中，处于俄乌冲突核心位置的国家和组织是俄罗斯、乌克兰、美国和北约，而且非常强调北约国家是美国盟友的身份。

在外媒高频词中，只有普京和拜登两位领导人的名字出现。这说明，在西方媒体眼中，美俄领导人的表态才是主导事态发展的最重要因素，北约不过是个工具。

从报道量和报道内容的关联度来看，西方媒体只对能够抹黑俄罗斯、激化俄罗斯与西方矛盾的话题和事件感兴趣，而对俄罗斯寻求展开谈判对话，并多次向美国和北约提供“安全保障”方案草案的做法视而不见。媒体在报道中反复使用战争、风险、恐惧、危机、威胁、借口、压力、担忧等此类负面词汇，在国际舆论塑造了战争一触即发的语境，令俄方感到更多威胁。

欧美国家在煽动俄乌开战的报道中，完全没有提到人权、人道、民众这样的词汇，仅提到平民93次，是俄罗斯一词被提及次数的八十分之一。这说明他们不关心冲突会给民众带来什么样的灾难。

在34个高频词中还包括制裁和北溪，可见制裁是西方国家解决国际争端的惯用思路，而由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道成为袭击目标也就不令人意外了。

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